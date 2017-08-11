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Авоська: цены на продукты на 11 августа

Источник:
https://ru.sputnik.kg/avoska/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442374-ru.html

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11 августа 2017, 16:19       Комментарии

На этой неделе в Бишкеке подешевели овощи - лук, морковь и помидоры, но подорожала баранина.
Весь набор продуктов смотрите в инфографике Sputnik Кыргызстан.
Авоська - сетчатая хозяйственная сумка, которая используется преимущественно для посещения рынков и магазинов. Так как в сложенном виде она занимает мало места, ее часто берут с собой на всякий случай. Разговорное название "авоська" появилось в Советском Союзе, когда люди брали с собой эту сумку на "авось что надо будет купить".
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