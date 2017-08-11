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В Ысык-Ате из-за дождей озеро "Челектор" вышло из берегов, затоплен жилой дом

Источник:
http://kabar.kg/news/iz-za-doz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442373-ru.html

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11 августа 2017, 15:48       Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17. /Кабар/. В Ысык-Атинском районе Чуйской области из-за ливневых дождей высокогорное озеро "Челектор" вышло из берегов, сообщает пресс-служба МЧС КР.
"По предварительным данным, примерно в 12:30 в результате ливневых дождей вода перелилась из высокогорного озера "Челектор". Перелившиеся селевые воды по реке Нооруз затопили один сарай, частично один жилой дом, 600 тополей, а также 5-6 единиц электрического столба приведены в аварийное состояние", - сообщили в МЧС.
Как отмечается, на месте находится оперативная группа МЧС КР во главе с министром ЧС КР Кубатбеком Бороновым.
"Дорога Койташ—Горная-Маевка—Курорт Иссык-Ата временно закрыта, на месте работает патрульная милиция. Привлечены все службы Гражданкой защиты Ысык-Атинского района. Ситуация под контролем", - говорится в сообщении.

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