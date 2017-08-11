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Сооронбай Жээнбеков сдал подписные листы в ЦИК

 

Фотографии: kabar.kg

       

Источник:
http://kabar.kg/news/sooronbai...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442372-ru.html

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11 августа 2017, 15:48       Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17. /Кабар/. В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов КР направлены более 50 тыс. подписей в поддержку кандидата от политической партии СДПК Сооронбая Жээнбекова.
Как отметила уполномоченный представитель кандидата Жылдыз Сманбаева, согласно избирательному законодательству претенденту на президентский пост достаточно собрать 30 тыс. подписей.
"Всего наши активисты собрали свыше 100 тыс. подписей в поддержку кандидатуры Сооронбая Жээнбекова, но по рекомендации ЦИК мы сдали 50 тыс. подписей, чтобы не загружать и без того плотный график сотрудников комиссии", - сказала Ж.Сманбаева.
Отметим, со дня выдвижения кандидата по всей республике проходил сбор подписей в поддержку кандидатуры Сооронбая Жээнбекова на предстоящих президентских выборах. Пункты функционировали по всей республике.
Согласно избирательному законодательству, сбор подписей начинается со дня выдвижения кандидата и продлится до 26 августа 2017 года.

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