Ливневые дожди спровоцировали сход селя в Ысык-Атинском районе

11 августа 2017, 15:30 Комментарии

Сегодня, 11 июня, в Ысык-Атинском районе в результате ливневых дождей сошел сель. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По предварительным данным, примерно в 12.30 в результате ливневых дождей вода перелилась из высокогорного озера Челектор, в связи с чем селевые потоки хлынули с гор по реке Нооруз и затопили сарай, частично жилой дом, 600 тополей, а также 5-6 электрических столбов пришли в аварийное состояние.

Сейчас на месте находится оперативная группа МЧС во главе с министром Кубатбеком Бороновым.

"Дорога Кой-Таш - Горная Маевка - курорт "Иссык-Ата" временно закрыта, на месте работает патрульная милиция. Привлечены все службы гражданской защиты Ысык-Атинского района. Ситуация под контролем", - отметили в ведомстве.

Угроза селя сохраняется и в Тюпском районе Иссык-Кульской области. Еще в марте этого года специалисты отметили опасное место, и вчера, 10 августа, специалисты провели повторное наблюдение.

В настоящий момент работает оперативная группа, которая проводит разъяснительные работы с местным населением, запрещен выпас скота.