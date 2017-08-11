Доллар США: 69.3800 (-0.0253) 
Евро: 81.3238 (-0.106) 
Золото: 41.12 $/гр (+0.35) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.02) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Сооронбай Жээнбеков сдал подписные листы в ЦИКСооронбай Жээнбеков сдал подписные листы в ЦИККак и где провести выходные в столице. Афиша с 11 по 13 августаКак и где провести выходные в столице. Афиша с 11 по 13 августа

В районе рынка "Кудайберген" частники забирают стадион. Будут строить СТО

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364681_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442368-ru.html

Похожие новости

Ливневые дожди спровоцировали сход селя в Ысык-Атинском районе

Госстрой построит 3 многоэтажных дома в жилмассиве Кара-Жыгач для представителей культуры

Участник группы "Город 312" записал видео в поддержку музыканта "Элеса"

Премьер Жээнбеков пообещал построить современные спортзалы в каждой школе

В Кыргызстане ночью без осадков, днем в отдельных горных районах дожди — прогноз погоды на 11 августа

11 августа 2017, 15:46       Комментарии

В районе рынка "Кудайберген" во дворе домов № 110 и 108 на ул. Патриса Лумумбы неизвестные люди забрали футбольное поле. Как сообщают местные жители, "захватчики" уже обнесли территорию забором. Об этом в социальной сети "Фейсбук" сообщил пользователь Guzel Kerimkulova.
Она отметила, что данный захват произошел буквально две недели назад. При этом подписей и согласия от местных жителей никто не брал. Просто пришли и огородили площадку забором.
Предположительно, на этом месте неизвестные собрались строить станцию технического обслуживания. Пользователь обращается ко всем компетентным органам с вопросом. Как им поступить в этом случае, в то время как домком и квартальные бездействуют, отмечается в публикации.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум