В районе рынка "Кудайберген" частники забирают стадион. Будут строить СТО

11 августа 2017, 15:46 Комментарии

В районе рынка "Кудайберген" во дворе домов № 110 и 108 на ул. Патриса Лумумбы неизвестные люди забрали футбольное поле. Как сообщают местные жители, "захватчики" уже обнесли территорию забором. Об этом в социальной сети "Фейсбук" сообщил пользователь Guzel Kerimkulova.

Она отметила, что данный захват произошел буквально две недели назад. При этом подписей и согласия от местных жителей никто не брал. Просто пришли и огородили площадку забором.

Предположительно, на этом месте неизвестные собрались строить станцию технического обслуживания. Пользователь обращается ко всем компетентным органам с вопросом. Как им поступить в этом случае, в то время как домком и квартальные бездействуют, отмечается в публикации.