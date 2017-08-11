Как и где провести выходные в столице. Афиша с 11 по 13 августа

11 августа 2017, 15:31 Комментарии

Пятница, 11 августа Ретрокино в кинотеатре "Кыргыз киносу". Если вы хотите вспомнить или впервые увидеть классику отечественного кинематографа, вам определенно нужно попасть на показ. В эту пятницу в большом зале кинотеатра "Кыргыз киносу" состоится показ "Материнского поля". Это лента о женщине, потерявшей на войне сыновей и мужа, которая, несмотря на превратности судьбы, нашла в себе силы жить. Начало в 15.00, стоимость билета - 170 сомов.

Friday Live Lounge with JDin Band. Любителям джаза стоит обратить внимание на это мероприятие. В пятницу в арт-кафе Chicken Star состоится крутой музыкальный вечер. Талантливая группа JDin BAND создаст атмосферу для качественного пятничного отдыха. Отличный повод, чтобы собраться с друзьями и как следует насладиться летним вечером в хорошей компании. Начало в 20.00, вход - 150 сомов.

"Грабли Night". Истории провалов успешных людей. Если вы всерьез подумываете начать бизнес, вам обязательно стоит посетить это мероприятие. Его основной задачей является не погружать вас в розовые мечты, представляя кейсы успешных деловых людей, а, напротив, показать ошибки, на которых вы сможете научиться правильному ведению бизнеса. Мероприятие состоится на крыше бизнес-центра "Victory", начало регистрации в 19.30. Вход - 500 сомов.

Latino Party. Вниманию любителей латиноамериканских танцев! Для начинающих и продвинутых танцоров, а также для тех, кто никак не решался попробовать себя в танце, состоится вечеринка Latino Party! Танец - это возможность разговаривать без слов. На несколько часов вы можете погрузиться в зажигательную атмосферу латино. Вечеринка начнется в 20.00 в "The Bar" (на первом этаже отеля HYATT), цена - 100 сомов.

Суббота, 12 августа "Пишпек сити" и "O.Bender" (live music). В эту субботу много шума и драйва в баре "Чемодан Зусмановича". Две крутые группы собираются, чтобы порадовать своих слушателей двойной порцией хорошей музыки и отличного настроения. Мероприятие начнется в 21.00, вход свободный.

Ретрокино. Продолжить уикенд можно за просмотром хорошего отечественного кино. В эту субботу Дом кино приглашает всех желающих посмотреть фильм по одноименной повести Чингиза Айтматова "Белый пароход". Это драма о семилетнем мальчике, живущем с шестью взрослыми в заповедном лесу. Ребенок одинок, а родителей ему заменяет сказитель народных преданий. Мир загадочных легенд и сказаний идет вразрез с жестокой реальностью мира взрослых. Показ состоится в 21.00, билет - 170 сомов.

Saturday Open Mic Night. Если вы любите и умеете петь, то это мероприятие точно для вас. Открытый микрофон на сцене арт-кафе Chicken Star приглашает самых смелых и талантливых исполнить любимые песни. Проведите вечер субботы с музыкой и позитивом. Мероприятие начнется в 21.00, вход свободный.

Фестиваль ловчих птиц. Если выходные вы проводите на побережье нашего замечательного озера Иссык-Куль, то это отличный повод посетить зрелищное мероприятие. Вашему вниманию охота орлов и соколов, стрельба из лука, фольклорная программа, выставка национальных костюмов, ремесленников, конноспортивные игры и многое другое. Фестиваль обещает быть насыщенным и интересным. Мероприятие будет длиться день в юрточном лагере "Жайчы" по адресу: Иссык-Кульская область, Тонский район, с. Кок-Сай. Цена билета - 800 сомов.

Воскресенье, 13 августа Фестиваль уличной еды. В это воскресенье в ресторанном квартале по улице Орозбекова пройдет настоящий гастрономический праздник. Все кафе и рестораны, расположенные здесь, порадуют посетителей разнообразием вкусов и ароматов блюд самых разных кулинарных направлений. Рестораторы готовы удовлетворить желание самого капризного гурмана. Для детей приглашены аниматоры и предусмотрены интересные развлечения. Мероприятие будет проходить с 18.00 до 23.00, вход свободный.

Ретрокино. Завершить неделю стоит просмотром хорошего фильма. В кинотеатре "Кыргыз киносу" покажут сразу два фильма из отечественной классики - "Джамилю" и "Красное яблоко". Первый начнется в 19.00, это история о любви замужней женщины к раненому фронтовику. Показ "Красного яблока" начнется в 21.00, это история о любви молодого человека к прекрасной незнакомке, которую он любит на расстоянии, тайком. Но его высокое чувство потерпело крушение на волнах быта. Преподнеся девушке символ своей бесконечной любви - красное яблоко, он наткнулся на стену непонимания. Через несколько лет молодой человек попытается устроить "нормальную" жизнь, но не найдет гармонии между прошлым и настоящим чувством. Стоимость билета - 170 сомов.

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