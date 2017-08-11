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Закон "О государственных пособиях" вступит в силу с 1 января 2018 годаЗакон "О государственных пособиях" вступит в силу с 1 января 2018 годаИз-за ливней озеро Челектор вышло из берегов и затопило земли в Иссык-Ате, закрыта дорога Кой-Таш—курорт Иссык-АтаИз-за ливней озеро Челектор вышло из берегов и затопило земли в Иссык-Ате, закрыта дорога Кой-Таш—курорт Иссык-Ата

Дорога на курорт Иссык-Ата закрыта из-за ливневых дождей

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/doroga...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442365-ru.html

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Из-за ливней озеро Челектор вышло из берегов и затопило земли в Иссык-Ате, закрыта дорога Кой-Таш—курорт Иссык-Ата

Кыргызстанцев ждет резкая перемена погоды: грозовые дожди и похолодание

11 августа 2017, 15:15       Комментарии

Сегодня, 11 августа, в результате ливневых дождей, высокогорное озеро Челектор переполнилось и селевые воды затопили сарай, частично жилой дом и повредили 5-6 высоковольтных столбов в Иссык-Атинском районе, сообщает пресс-служба МЧС.
По данным ведомства, на месте находится оперативная группа МЧС КР во главе с министром Кубатбеком Бороновым.
"Дорога Койташ – Горная Маевка – курорт Иссык-Ата временно закрыта, на месте работает патрульная милиция. Привлечены все службы Гражданкой защиты Иссык-Атинского района. Ситуация под контролем", – говорится в сообщении.

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