Дорога на курорт Иссык-Ата закрыта из-за ливневых дождей

11 августа 2017, 15:15 Комментарии

Сегодня, 11 августа, в результате ливневых дождей, высокогорное озеро Челектор переполнилось и селевые воды затопили сарай, частично жилой дом и повредили 5-6 высоковольтных столбов в Иссык-Атинском районе, сообщает пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, на месте находится оперативная группа МЧС КР во главе с министром Кубатбеком Бороновым.

"Дорога Койташ – Горная Маевка – курорт Иссык-Ата временно закрыта, на месте работает патрульная милиция. Привлечены все службы Гражданкой защиты Иссык-Атинского района. Ситуация под контролем", – говорится в сообщении.