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Ушла из жизни народная артистка Кыргызстана Офелия Еркимбаева

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/ushla-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442364-ru.html

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11 августа 2017, 15:30       Комментарии

На 80-м году жизни скончалась народная артистка Кыргызстана Офелия Еркимбаева, сообщает пресс-служба Минкультуры.
Офелия Еркимбаева родилась в семье советского военнослужащего и оперной певицы. Училась в средней школе во Фрунзе, с 3-класса — в хореографическом училище имени Вагановой (Ленинград). Затем окончила актерский факультет ГИТИС имени А. Луначарского в Москве, работала актрисой в Нарынском музыкально-драматическом театре.
В 1966 году поступила на режиссерское отделение ГИТИС и окончила его в 1971 году, после чего работала актрисой в Кыргызском государственном академическом театре драмы. С 1974 г. — режиссер в том же театре.
В спектаклях О. Еркимбаевой играли ведущие артисты 1970-х годов: Советбек Жумадылов (Эзоп в "Эзопе"; Подколесин в "Женитьбе"), Джамал Сейдакматова (Агафья Тихоновна в "Женитьбе"), Зоя Молдобаева (Кручинина в "Без вины виноватые"), Таттыбюбю Турсунбаева (Мария), Сабира Кумушалиева (Галчиха в "Женитьбе"), Гульсара Аджибекова, Эгемберди Бекболиев (Альдемаро в "Учителе танцев"), Бакен Кыдыкеева (Мать Долорес в "Матери" Чапека).

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