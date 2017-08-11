За что жестоко убили 8 собак бишкекчанки? Горожане требуют наказать живодера МП «Тазалык» (видео)

11 августа 2017, 15:24 Комментарии

Несколько дней назад, 2 августа, в Бишкеке разразился скандал: из квартиры столичной пенсионерки Фирдаусы Зерновой, проживающей в многоэтажке по ул. Ибраимова, работники муниципального предприятия "Тазалык" извлекли 14 собак. Казалось бы, повод для подобных действий был уважительный: из жилища пенсионерки шел настолько сильный смрад, что соседи едва ли могли спокойно пройти мимо квартиры. Запах мочи и фекалий распространился на несколько этажей, что и заставило соседей пожаловаться на старушку властям.

В итоге в будний день до 75-летней пенсионерки все же удалось достучаться – Зернова нехотя открыла дверь муниципальным работникам, а когда те начали изымать собак, устроила страшный скандал. Все бы ничего, вот только "мирное" изъятие собак, на которое надеялись окружающие, в тот день обернулось банальным убийством 8 собак, которых приютила пенсионерка Фирдауса Зернова. Сотрудники муниципального предприятия хладнокровно накинули на животных удавки из проволоки и волокли их восемь этажей. В багажник машины собак укладывали уже мертвыми с многочисленными травмами, несовместимыми с жизнью. Убийство животных проходило на глазах жителей дома, среди которых были и дети. Кроме того, сотрудники вытащили из квартиры еще шесть щенков судьба, которых остается неизвестной.

Подобные действия сотрудников МП "Тазалык" потрясли горожан. В связи с чем неравнодушные бишкекчане написали коллективное заявление в прокуратуру Свердловского района города Бишкека по факту жестокого убийства животных. Под документом подписались 20 человек, однако желающих было гораздо больше. Заявление принял дежурный прокурор Исмаилов М.З., который сообщил, что документ будет рассмотрен в течение 14 рабочих дней.

Неравнодушные горожане подписывают заявление о привлечении к ответственности сотрудника МП «Тазалык» за жесткое убийство восьми собак. "Я просто неравнодушный гражданин Кыргызстана, который не может смотреть на проявления жестокости к животным. Отношение к животным в нашей стране должно быть более гуманным, как в других развитых государствах. Открыть приемники и приюты для животных. Как мы можем называться цивилизованным обществом, если у нас в отношении собак применяется отстрел? Я подписала это коллективное заявление, потому что таким способом хочу выразить свою позицию в отношении действия сотрудников МП "Тазалык". Но не думаю, что мы сможем что-то глобально изменить", – прокомментировала свою позицию K-News врач кардиолог Бегаим.

1 of 3 Активисты требуют привлечь к ответственности сотрудника МП "Тазалык", так как считают, что действия подпадают как минимум под две статьи УК КР — ст. 305 "Превышение служебных полномочий" и ст. 264 "Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечья".

"К бабушке приехали на основании судебного решения. В суд из-за антисанитарии подали соседи. В тот день к пенсионерке приехали сотрудники МП "Тазалык" вместе с судебными приставами и участковым. В постановлении суда сказано, что животных нужно было изъять из квартиры, но не убивать. Несмотря на это сотрудник МП "Тазалык" без разбирательств накинул удавку сначала на одну собаку, потом на другую и так по очереди убил восемь животных. При этом все молча следили за происходящим. Собаки были убиты с особой жесткостью. Также они вытащили из квартиры 6 щенков, которых, как они говорят, потом выпустили, но мы в это не верим. Они сначала говорили, что и собаки живы", – возмутилась защитница животных Оксана.

Позже один из сотрудников МП "Тазалык", комментируя произошедшие на улице Ибраимова, заявил, что все собаки живы. Однако позже директор предприятия Рыспек Сарпашев признался, что собаки были убиты, и их отвезли на свалку. Горожане, пришедшие подписать заявление. То, как спокойно сотрудник МП убивал животных, наводит горожан на мысли о его адекватности. Они требуют, чтобы наемных сотрудников, которые должны производить отстрел животных, проверяли в спецучреждениях. Собравшиеся уверены, что у сотрудника налицо проявление садистских наклонностей. Кроме того, возмущает их и то, как ведется отстрел собак в городе, с нарушением всех норм.

"В ходе отстрела они не всегда сразу убивают животное, иногда после нанесенных увечий собаки умирают в тяжелых муках. Это жестоко. Кроме того, у нас отстрел ведется в любое время суток, при свидетелях, что может быть опасно. В прошлом году в Оше был случай, когда в ходе отстрела пуля рикошетом попала в прохожего. Человек получил пулю в голову, но МП "Тазалык" эту тему быстро прикрыл. Согласно положению, они вообще должны отстреливать животных в определенные часы (рано утром) в присутствии участкового, и при этом не должно быть свидетелей. Домком должен заранее предупредить жителей об отстреле", – добавила Оксана.

На предприятии отмечают, что прекратить отстрел бродячих собак нельзя, поскольку от них могут пострадать граждане. Но обещали позаботиться о том, чтобы как можно меньше людей становились свидетелями ликвидации бездомных животных. Активисты считают, что МП "Тазалык" в случае возникновения таких ситуаций должно тесно сотрудничать с фондами по защите животных. Такой прецедент уже был, когда благодаря слаженной работе сотрудников одного из фондов (всего в Бишкеке их официально зарегистрировано 4) были в кратчайшие сроки пристроены две собаки и два кота.

"Наше первичное требование к МП "Тазалык" — это взаимодействие с фондами. Если идет вызов по ликвидации любого животного, они должны дать шанс пристроить зверей. Кроме того, не нужно реагировать на заявление одного человека и тут же выезжать и отстреливать животное. Бывают случаи, когда собака простерилизована, живет во дворе, все жители ее кормят, а вот кого-то одного это не устраивает. Это не повод сразу убивать собаку. Проведите собрание, выслушайте всех жителей и потом принимайте решение", – пояснила защитница животных Жанна.

Горожане призывают власти совсем отказаться от отстрела животных и рассмотреть возможность выделения средств на их стерилизацию. По непроверенным данным, стоимость одной «собачьей жизни» в МП "Тазалык" оценивается 400 сомов. Стерилизация животного будет стоить около 2 тыс. сомов, но есть возможность договориться с ветклиниками о скидке. Кроме того, если государство откажется от отстрела, в страну готовы прийти международные организации по защите животных.

"К нам не идут зарубежные спонсоры, потому что у нас ведется отстрел собак. Пока такая ситуация будет продолжаться, ни один международный фонд не даст деньги. В прошлом году в Бишкек приезжали представители международных фондов по защите животных из разных стран. Они проявили заинтересованность сотрудничать с государством, но только в случае изменения действующей политики в отношении животных", – заключила Жанна.

Добавим, на следующий день после случившегося к пенсионерке пришли неравнодушные горожане, чтобы помочь ей по хозяйству и просто поддержать, но женщина дверь так и не открыла. В настоящее время о состоянии Фирдаусы Зерновой ничего не известно.