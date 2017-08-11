Манас на берегу Босфора: У кыргызов на чужбине появилась частичка родины

11 августа 2017, 15:01 Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17. /Салтанат Абдраева - Кабар/. В городе Стамбул (Турция) 9 августа состоялась торжественная церемония открытия памятника герою эпоса "Манас". Памятник открыл премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, который с 8 по 9 августа находился с двухдневным рабочим визитом в Турции.

Памятник был установлен в парковой зоне живописного района Эюп, прям на берегу Босфорского пролива. Как отметили участники мероприятия, месторасположение монумента символично схоже с проливом Босфор, соединяющим Чёрное море с Мраморным, так же и памятник Манасу соединяет Кыргызстан и Турцию.

С раннего утра на открытие памятника собралось огромное количество людей. Среди гостей мероприятия были как кыргызстанцы, проживающие в Турции, так и жители и гости Стамбула. Всем было интересно посмотреть на новый монумент в их городе.

В парке Сутлюже, где расположился новый мемориал, были установлены кыргызские юрты, в которых гостей встречали сладостями и национальными напитками Кыргызстана.

Мероприятие началось с исполнения краткого сказания о Манасе сказителями из Кыргызстана.

Жээнбеков, выступая перед собравшимися, отметил, что сегодня происходит большое событие для всего кыргызского народа. "Мы открываем памятник великому Манасу на исторической земле Турции. Это исторический момент, который доказывает единство кыргызского и турецкого народов. Я уверен, что сегодняшнее событие укрепит связь между нашими странами", - сказал премьер.

Жээнбеков отметил, что это второй памятник Манасу. Первый был установлен в Москве. Эпос с объемом 500 тыс строк - большое богатство для мировой литературы. "Манас – символ дружбы и братства между Кыргызстаном и Турцией. Турецкая Республика – страна, которая со дня обретения независимости и по сей день продолжает оказывать нам помощь. Турция всегда останется для кыргызского народа близким другом и надежным партнером", - сказал глава кабмина.

По словам мэра города Стамбул Кадыра Топбаш, это знаковое событие для кыргызского и турецкого народов. "Сегодня мы пишем новую букву в истории. Открытие монумента очень важно не только для кыргызов, но и для турков. Эпос Манас – энциклопедия в мировой культуре. И мы горды, что именно в городе Стамбул открыли памятник Манасу. Ведь город Стамбул является историческим и с памятником Манасу, мы надеемся, данное место станет еще более излюбленным для горожан и гостей столицы", - сказал он.

Министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулуш отметил, что это мероприятие объединяет два народа, которые находятся вдали друг от друга. "Наши народы объединяет общность культуры, и сегодня мы открываем памятник нашему общему предку Манасу. Он является предком не только кыргызского, но и всех тюркских народов. Я уверен, что открытие этого монумента укрепит наши культурные связи", - сказал он.

Министр культуры, информации и туризма Туголбай Казаков заявил, что открытие памятника - большое событие для всего тюркского мира, которая насчитывает более 200 млн жителей. Все мероприятия, связанные с великими людьми, как Манас, в истории тюркского мира очень важны. Имена этих героев навсегда вписались в страницы истории золотыми буквами, и мы всегда должны помнить о них и отдавать дань", - сказал министр.

Глава Минкультуры КР подчеркнул, что старшее поколение всегда должно показывать молодому поколению истинные ценности дружбы народов, что поистине важно.

"И не важно, какие политические вопросы могут возникнуть между странами, мы имеем общую культуры, историю и ничто эти связи разорвать не сможет", - сказал Казаков.

Как он отметил, местоположение памятника тоже очень хорошо подобрано – на берегу пролива Босфор, на фоне прекрасных домов. Министр считает, что этот памятник станет уголком, частичкой родины для всех кыргызстанцев, проживающих в Турции.

Как рассказал народный художник, скульптор Садабек Ажиев, работа была выполнена полностью из меди. Над скульптурой он работал вместе со своим учеником Токталы Мурзакаримовым.

"Мы все эскизы скульптуры разработали в Бишкеке. А саму работу делали в Стамбуле. Все материалы были закуплены здесь. Образ Манаса очень сложный, потому что о нем рассказывается тысячелетиями. И мы очень долго искали этот образ. Когда мы нашли эскизы и модель скульптуры, нам всем он очень понравился. Образ Манаса, выполненный нами, говорит о его могуществе, силе и в то же время о его великодушие и справедливости. И мы решили взять этот образ", - комментирует Ажиев.

По словам художника, в одном образе кроется еще несколько образов. Например, на гриве лошади можно рассмотреть образ волка, на одежде - дракона. То есть этот образ Манаса очень загадочен и поэтому он и был выбран.

То, что памятник установили за границей, радует вдвойне, считает известный манасчы Рыспай Исаков.

"Манас – уникальный герой, в котором собраны самые лучшие качества настоящего правителя. Этот эпос и герой имеют определенную энергетику, силу. Это наше великое культурное наследие", - сказал Исаков.

По словам соотечественника Рината Айтбаева, который в данный момент работает в Стамбуле, памятник великодушному Манасу - частичка родины. "Мы иногда очень скучаем по дому, по родным и близким. Иногда нам хочется все бросить и уехать. Хочется просто увидеть родные лица, но из-за работы не получается. И благодаря тому, что здесь в Стамбуле установили памятник нашему великому Манасу, у нас появился свой уголок, центр. Теперь мы можем приходить сюда, когда нам грустно, тоскливо или радостно. Я уверен, мы теперь будем часто здесь появляться", - говорит Ринат.

Работа над культурными проектами по установке памятника герою эпоса "Манас" в г. Стамбул была начата по инициативе Президента КР в рамках объявленного в 2016 году Года истории и культуры.

Данный проект обусловлен необходимостью углубления культурно-гуманитарного сотрудничества между турецким и кыргызским народами, а также большим интересом со стороны турецких ученых и интеллигенции к изучению уникального литературного произведения – кыргызского героического эпоса "Манас".

В результате переговоров решением муниципальных властей г.Стамбул для установки памятника герою эпоса "Манас" выделен земельный участок в парковой зоне живописного района Эюп. Месторасположение памятника выбрано неслучайно и призвано стать удобной площадкой для отдыха и встреч кыргызских граждан, проживающих в Турции.

Финансирование проекта осуществлялось за счет кыргызских и турецких меценатов, а также муниципалитета г. Стамбул. В частности, Дирекцией парков и садов мэрии г. Стамбул был изготовлен постамент для скульптуры.

Для работы над скульптурой были собраны лучшие кыргызские мастера под руководством народного художника Садабека Ажиева. Автор пятиметровой, выполненной из меди скульптуры "Манас" – ученик С.Ажиева Токталы Мурзакаримов.