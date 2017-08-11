Доллар США: 69.3800 (-0.0253) 
Евро: 81.3238 (-0.106) 
Золото: 41.12 $/гр (+0.35) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.02) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Манас на берегу Босфора: У кыргызов на чужбине появилась частичка родиныМанас на берегу Босфора: У кыргызов на чужбине появилась частичка родиныВ Иране арестовали молодых людей за продвижение латиноамериканских танцевВ Иране арестовали молодых людей за продвижение латиноамериканских танцев

В Антарктиде нашли прекрасно сохранившийся 106-летний фруктовый пирог

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-antarkt...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442361-ru.html

Похожие новости

На центральном рынке Оша прошел рейд по проверке качества овощей и фруктов

Гражданин Таджикистана пытался ввезти в Кыргызстан контрабанду сухофруктов на четверть миллиона сомов

Гигантский айсберг откололся от ледника в Антарктиде

Туристам предложили 12-часовые туры в Антарктику за 10 тысяч долларов

С 1 июля введут лимит на ввоз фруктов и цветов в страны ЕАЭС

11 августа 2017, 14:58       Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17 /Кабар/. Новозеландские ученые обнаружили отлично сохранившийся 106-летний фруктовый пирог в антарктической хижине, сообщает в четверг Фонд антарктического наследия Новой Зеландии (Antarctic Heritage Trust).
Исследователи нашли лакомство в заброшенном домике на мысе Адэр, расположенном на северо-востоке региона Земля Виктории в Восточной Антарктиде.
Кекс производства британской кондитерской фирмы Huntley & Palmers лежал на полке в металлической оловянной коробке и был завернут в бумагу, пишет Интерфакс.
По словам руководителя группы исследователей Лиззи Мик, кекс был "идеальной высокоэнергетической пищей для антарктических условий и по-прежнему остается излюбленным лакомством современных ледовых экспедиций".
"Олово было в плохом состоянии, но сам пирог выглядел и пахнул почти съедобным. Найти пирог в таком хорошем состоянии в горстке ржавых консервов было довольно неожиданно", - говорится в сообщении Фонда.
Вековой деликатес было решено оставить там же, где его нашли, - на полке в хижине.
По мнению ученого, найденное кондитерское изделие входило в рацион так называемой Северной партии экспедиции "Терра Нова" (1910 – 1913 гг.) британского полярника Роберта Скотта. В задачи Северной партии входили исключительно научные изыскания, целью Южной было покорение Южного полюса.
"Терра Нова" была второй экспедицией Скотта в Антарктику. Стать первым в покорении Южного полюса полярному исследователю не удалось: более чем на месяц его опередил норвежский полярный путешественник Руаль Амундсен. Скотт и его товарищи, возвращаясь с полюса, погибли от холода и физического истощения. Оставшиеся в живых участники экспедиции "Терра Нова" достигли порта в Новой Зеландии в феврале 1913 года.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум