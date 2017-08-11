До наступления зимы "Северэлектро" завершит установку более 40 новых подстанций

11 августа 2017, 15:08 Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. ОАО "Северэлектро" устанавливает дополнительные трансформаторные подстанции в Бишкеке, а также в Чуйской и Таласской областях, сообщает пресс-служба ведомства.

По их данным, расширение жилмассивов, а также строительство новых многоэтажных домов и бизнес-объектов предполагает дальнейшее увеличение нагрузок электросетей. В этой связи до наступления зимнего периода "Северэлектро" планирует установить за счёт собственных средств 41 дополнительную трансформаторную подстанцию.

"По состоянию на 1 августа 2017 года уже установлено 32 дополнительных трансформаторных подстанции: 1 - в Бишкеке, 17 - в Чуйской области и 14 - в Таласской. Новое оборудование позволит разгрузить наиболее загруженные подстанции. Для их установки распредкомпания осуществила процедуру отвода земель под эти объекты, обратившись в управление муниципальной собственности мэрии Бишкека и Бишкекглавархитектуры. Такую же процедуру отвода земель специалисты распредкомпании осуществили, обратившись в органы местного самоуправления Чуйской, Таласской областей и отделы архитектуры и строительства на местах", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что на Бишкек было в общем рассчитано 4 новых станции, по Чуйской области – 23 и 14 - по Таласской. На эти цели ведомством предусмотрено 15,5 млн. сомов.