Из Алматы на Иссык-Куль на велосипеде: Спортсмены с ОВЗ поучаствуют в веломарафоне

11 августа 2017, 15:13 Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17. /Кабар/. В Алматы стартовал веломарафон слабовидящих и незрячих спортсменов под названием "Спорт без границ". Они в течение недели проедутся по маршруту Алматы - Бишкек - Чолпон-Ата.

В команде 15 слабовидящих и незрячих велосипедистов, их сопровождают волонтеры – "пилоты" и службы патрульной милиции. Завершится веломарафон 20 августа на Иссык-Куле.

Идея проекта заключается в том, чтобы расшевелить засидевшихся дома людей с инвалидностью, вселить веру в собственные возможности, дать толчок для жизненных действий, сообщает baribirge.kz

По итогам марафона организаторы намерены разработать карту маршрута для людей со специальными потребностями, выработать рекомендации для парламентов Кыргызстана и Казахстана с целью обратить внимание на развитие социального туризма.

Веломарафон под названием "Спорт без границ" организован общественными организациями при поддержке управления по вопросам молодежной политики Алматы.