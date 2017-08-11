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Из Алматы на Иссык-Куль на велосипеде: Спортсмены с ОВЗ поучаствуют в веломарафоне

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-almate-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442359-ru.html

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11 августа 2017, 15:13       Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17. /Кабар/. В Алматы стартовал веломарафон слабовидящих и незрячих спортсменов под названием "Спорт без границ". Они в течение недели проедутся по маршруту Алматы - Бишкек - Чолпон-Ата.
В команде 15 слабовидящих и незрячих велосипедистов, их сопровождают волонтеры – "пилоты" и службы патрульной милиции. Завершится веломарафон 20 августа на Иссык-Куле.
Идея проекта заключается в том, чтобы расшевелить засидевшихся дома людей с инвалидностью, вселить веру в собственные возможности, дать толчок для жизненных действий, сообщает baribirge.kz
По итогам марафона организаторы намерены разработать карту маршрута для людей со специальными потребностями, выработать рекомендации для парламентов Кыргызстана и Казахстана с целью обратить внимание на развитие социального туризма.
Веломарафон под названием "Спорт без границ" организован общественными организациями при поддержке управления по вопросам молодежной политики Алматы.

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