11 августа 2017, 15:25 Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17. /Кабар/. На 80 году жизни ушла из жизни Народная артистка КР Офелия Еркимбаева, сообщает Министерство культуры, информации и туризма КР.

Еркимбаева Офелия Шергазиевна, 1937 года рождения, образование высшее, Государственный институт театрального искусства им. А.В.Луначарского (ГИТИС, г.Москва), актёрский факультет, в 1962 году; вторично ГИТИС им. А.В.Луначарского, режиссёрский факультет, в 1971 году.

Еркимбаева Офелия Шергазиевна работала режиссёром-постановщиком Кыргызского национального ордена Ленина академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева, народная артистка Кыргызской Республики.

В начале своей трудовой деятельности Еркимбаева О.Ш. в разные годы работала ассистентом-режиссёром на телевидении, артисткой Нарынского музыкально-драматического театра и занималась постановкой спектаклей ("Филумена Мартурано" по пьесе Эдуардо де Филиппо), артисткой и режиссёром-постановщиком Кыргызского государственного академического театра драмы. За время работы поставила ряд пьес: "Эзоп" Г.Фигейредо, "Без вины виноватые" А.Островского, "Женитьба" Н.Гоголя, "Мать" К.Чапека, "Мария" А.Салынского, "Волшебные кольца Альманзора" Т.Габбе, "Современники" Э.Турсунова, "Наследство" А.Сафронова, "Малика" Т.Абдумомунова, "В добрый путь" М.Тойбаева, "Головокружение" Г.Саркисяна, "Близнецы" К.Эшмамбетова, "Учитель танцев" Лопе де Вега, "Дом у озера" М.Токтобаева, "Когда в женщине взбесится бес…" Т.Исмаилова и многие другие.

За спектакль "Мать" К.Чапека режиссёра-постановщика Еркимбаевой О.Ш. театр был удостоен диплома Всесоюзного фестиваля. Впоследствии, работая в Русском государственном театре драмы, Еркимбаевой О.Ш. поставлены пьесы: "Укрощение строптивой", "Король Лир" У.Шекспира, "Восемь любящих женщин" Р.Тома, "Сарынжи" К.Эшмамбетова, "Колокол вечного боя" А.Сорокина, "Медовый месяц в Швейцарии" Н.Топуридзе, "По секрету всему свету" В.Шульжика. За спектакль "Колокол вечного боя" А.Сорокина, поставленный Еркимбаевой О.Ш., театр был удостоен диплома Всесоюзного фестиваля, а спектакль был дважды показан в "Театре сатиры" г. Москвы как лучший спектакль из театров Центральной Азии.

За период творческой деятельности в Бишкекском кукольном театре Еркимбаевой О.Ш. был поставлен спектакль для детей "Соловей" по одноимённой сказке Г.-Х.Андерсена в собственном переводе и инсценировке режиссёра.

Широк диапазон международной деятельности режиссёра-постановщика Еркимбаевой О.Ш., которой по приглашению Башкирского академического театра драмы поставлена трагедия "Медея" античного автора Еврипида, а в Тувинском государственном музыкально-драматическом театре поставлена пьеса В.Константинова и Б.Рацера "Божий одуванчик". Специально для этого театра Еркимбаевой О.Ш. была написана и осуществлена постановка спектакля "Золотая Дангына и семеро братьев" по мотивам тувинских народных сказок.

Работая в Национальной телерадиовещательной компании Кыргызской Республики, Еркимбаевой О.Ш. были поставлены: пьесы "Жазылбаган барактар" Еркимбаевой О.Ш. и "Тагдыр даты" Т.Исмаилова, а также по её инсценировке и по рассказу А.Несина "Дом у дороги". Работая в "Кыргызтелефильме", осуществлены постановка и показ публицистических фильмов Еркимбаевой О.Ш.: "Счастливое детство" и "Дарика Жалгасынова".

Обширна и педагогическая деятельность режиссёра Еркимбаевой О.Ш., которая в 1972 году возглавила актёрскую студию при Кыргызском академическом театре драмы им. Т.Абдымомунова, первый выпуск студентов которой был сделан в 1974 году со спектаклем Т.Габбе "Волшебные кольца Альманзора", имевшим большой успех у зрителя. Преподавая мастерство актёра в Киргизском государственном институте искусств им. Б.Бейшеналиевой, Еркимбаева О.Ш. одновременно готовила молодые кадры в актёрской студии при Государственном академическом театре русской драмы им. Н.Крупской.

Являясь прекрасным переводчиком и либреттистом, Еркимбаевой О.Ш. поставлены пьесы в собственном переводе: "Дядюшка Багдасар" К.Акопяна, "Принцесса и Свинопас" П.Энзиката, "Приключения Букварёнка" А.Балбекина, "Новогодние чудеса" Т.Алексеевой и А.Кашутина.

С 1988 по 1992 гг. Еркимбаева О.Ш. работала вице-президентом Союза театральных деятелей Кыргызстана, является членом международной театральной организации ASSITEJ/KYRGYZSTAN, а также избиралась членом жюри международного театрального фестиваля "Нооруз" в г. Ташкенте (Республика Узбекистан).

За долгие годы творческой деятельности режиссёром Еркимбаевой О.Ш. были написаны сценарии и поставлено около 70 различных постановок, из них восемь пьес, четыре из которых поставлены в театрах республики и на телевидении; является автором сценария и ведущей телефильма "Энциклопедия кыргызского искусства" в семи частях, повествующего об истории и выдающихся деятелях культуры и искусства, в разные годы работавших в Кыргызском театре оперы и балета.

С 2002 года по настоящее время Еркимбаева О.Ш. являлась режиссёром-постановщиком КНАТОБ им. А.Малдыбаева, где ею поставлены оперные спектакли: "Алеко" С.Рахманинова в 2004 году, музыкальная драма "Ажал ордуна" В.Власова, А.Малдыбаева, В.Фере в 2006 году, где режиссёром-постановщиком по-новому была осмыслена одна из самых трагических страниц истории кыргызского народа, которая правильно расставила акценты, не нанося ущерба музыкальному замыслу композитора. Одной из последних работ Еркимбаевой О.Ш. является опера "Служанка и госпожа" Дж.-Б.Перголези, поставленная в 2008 году.

В 1976 году награждена "Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Киргизской ССР", в разные годы творчества Еркимбаева О.Ш. является лауреатом музыкальных премий имени Муратбека Рыскулова и Абдыласа Малдыбаева.

За заслуги в области культуры и искусства режиссёру-постановщику Еркимбаевой О.Ш. было присвоено почётное звание "Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики" в 2003 году, а за большой вклад в развитие театрального искусства страны присвоено почётное звание "Народный артист Кыргызской Республики" в 2008 году.