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Из-за ливней озеро Челектор вышло из берегов и затопило земли в Иссык-Ате, закрыта дорога Кой-Таш—курорт Иссык-Ата

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442357-ru.html

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11 августа 2017, 15:14       Комментарии

В Иссык-Атинском районе в результате ливневых дождей вода перелилась из высокогорного озера Челектор. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
По предварительным данным, перелив воды начался примерно в 12:30 11 августа. Селевые потоки затопили 1 сарай, частично 1 жилой дом, 600 тополей. Также 5-6 электрических столбов приведены в аварийное состояние.
На месте находится оперативная группа МЧС во главе с министром Кубатбеком Бороновым. Также работает патрульная милиция. Привлечены все службы Гражданкой защиты Иссык-Атинского района.
Дорога Кой-Таш-Горная Маевка-курорт Иссык-Ата временно закрыта.

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