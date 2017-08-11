Из-за ливней озеро Челектор вышло из берегов и затопило земли в Иссык-Ате, закрыта дорога Кой-Таш—курорт Иссык-Ата

11 августа 2017, 15:14 Комментарии

В Иссык-Атинском районе в результате ливневых дождей вода перелилась из высокогорного озера Челектор. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По предварительным данным, перелив воды начался примерно в 12:30 11 августа. Селевые потоки затопили 1 сарай, частично 1 жилой дом, 600 тополей. Также 5-6 электрических столбов приведены в аварийное состояние.

На месте находится оперативная группа МЧС во главе с министром Кубатбеком Бороновым. Также работает патрульная милиция. Привлечены все службы Гражданкой защиты Иссык-Атинского района.

Дорога Кой-Таш-Горная Маевка-курорт Иссык-Ата временно закрыта.