Закон "О государственных пособиях" вступит в силу с 1 января 2018 года

11 августа 2017, 15:21 Комментарии

Министерство труда и социального развития напоминает, что Закон КР "О государственных пособиях в КР" в новой редакции, подписанный А. Атамбаевым вступит в силу с 1 января 2018 года.

В документе предусматривается выплата государственных пособий всем семьям, независимо от дохода семьи, в частности:

<li>единовременное пособие при рождении ребенка "балага сүйүнчү";</li><li>ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет "балага жөлөк";</li><li>ежемесячное пособие гражданам (семьям), имеющим 3-х и более детей в возрасте от 3 до 16 лет, "үй-бүлөгө көмөк".</li>

Новая редакция закона позволит:

<li>решить уже на протяжении нескольких лет нерешающуюся проблему по исключению пенсий из доходов семьи при назначении пособий бедным семьям, имеющим детей;</li><li>улучшить положение детей, укрепить семьи с детьми и пожилыми гражданами, получающими пенсии;</li><li>повысить охват государственными пособиями детей, проживающих в бедности;</li><li>создать условия для раннего развития детей вне зависимости от уровня доходов их семей для формирования в дальнейшем качественных и конкурентных трудовых ресурсов;</li><li>устранить коррупционные риски при назначении и выплате пособий.</li>

"В настоящее время, для реализации закона Министерством разрабатываются проекты постановления правительства КР, в которых будут утверждаться положение и порядок назначений и выплат государственных пособий, а также установления их размеров. После утверждения реализующих нормативных правовых актов с 1 января 2018 года по республике будет действовать новый порядок назначения и выплат государственных пособий", - пояснила заместитель министра труда и социального развития Лунара Мамытова.

Также она отметила, что ежемесячное социальное пособие, как и прежде, будет выплачиваться нетрудоспособным гражданам, не имеющим право на пенсионное обеспечение, это детям, потерявшим кормильца, детям-сиротам, пожилым гражданам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.