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Зима не за горами — "Тазалык" уже готовится к холодам и снегу

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442354-ru.html

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11 августа 2017, 15:15       Комментарии

БИШКЕК, 11 авг - Sputnik. Муниципальное предприятие "Тазалык" уже готовится к зиме, сообщила пресс-служба мэрии столицы.
Ежегодно с 1 ноября начинается осенне-зимний период для предприятия. На сезон 2017/2018 закуплено 11 тысяч тонн песка и 850 тонн соли. Ими будут посыпать дороги зимой. Инертные материалы завозят на базу предприятия.
Планируется организация дежурных бригад из инженерно-технических работников, которые будут заниматься посыпкой дорог. Для их дежурств оборудуют специальную комнату отдыха.
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