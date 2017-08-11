Зима не за горами — "Тазалык" уже готовится к холодам и снегу

11 августа 2017, 15:15 Комментарии

БИШКЕК, 11 авг - Sputnik. Муниципальное предприятие "Тазалык" уже готовится к зиме, сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Ежегодно с 1 ноября начинается осенне-зимний период для предприятия. На сезон 2017/2018 закуплено 11 тысяч тонн песка и 850 тонн соли. Ими будут посыпать дороги зимой. Инертные материалы завозят на базу предприятия.

Планируется организация дежурных бригад из инженерно-технических работников, которые будут заниматься посыпкой дорог. Для их дежурств оборудуют специальную комнату отдыха.

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