МП "Тазалык" начало готовиться к осенне-зимнему периоду

11 августа 2017, 14:33 Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17 /Кабар/. Муниципальное предприятие "Тазалык" предпринимает все необходимые меры по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду.

По данным пресс-службы мэрии Бишкека, осеннее- зимний период для предприятия ежегодно начинается с 1 ноября. Для строгого соблюдения технических режимов за состоянием дорог и их эксплуатацией в зимний период будет проводиться работа, направленная на борьбу с гололёдом.

Согласно плану ведомства, из числа состава инженерно-технических работников будет организованы дежурные бригады, которые будут заниматься посыпкой дорог.

Отмечается, что за первое полугодие 2017 года удаление снега с проезжей части городских дорог было произведено автотранспортными средствами в количестве 29 единиц: из них 16 снегоуборочных машин на базе МАЗ КО-806, 2 единицы снегоуборочных машин на базе ЗИЛ-130 КДМ, 4 единицы грейферных погрузчик, 3 единицы снегоуборочных машин на базе МАЗ КО-829, трактор (Беларусь) с щётками и лопатами и 40 человек из рабочих ДЭУ

В этом году количество улиц, обслуживаемых муниципальным предприятием "Тазалык" увеличилось. В этой связи на зимний период 2017-2018 годов закуплено инертных материалов в количестве 11 тыс тонн песка и 850 тонн соли. В данное время осуществляется завоз на базу предприятия.