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МП "Тазалык" начало готовиться к осенне-зимнему периоду

Источник:
http://kabar.kg/news/mp-tazaly...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442353-ru.html

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11 августа 2017, 14:33       Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17 /Кабар/. Муниципальное предприятие "Тазалык" предпринимает все необходимые меры по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду.
По данным пресс-службы мэрии Бишкека, осеннее- зимний период для предприятия ежегодно начинается с 1 ноября. Для строгого соблюдения технических режимов за состоянием дорог и их эксплуатацией в зимний период будет проводиться работа, направленная на борьбу с гололёдом.
Согласно плану ведомства, из числа состава инженерно-технических работников будет организованы дежурные бригады, которые будут заниматься посыпкой дорог.
Отмечается, что за первое полугодие 2017 года удаление снега с проезжей части городских дорог было произведено автотранспортными средствами в количестве 29 единиц: из них 16 снегоуборочных машин на базе МАЗ КО-806, 2 единицы снегоуборочных машин на базе ЗИЛ-130 КДМ, 4 единицы грейферных погрузчик, 3 единицы снегоуборочных машин на базе МАЗ КО-829, трактор (Беларусь) с щётками и лопатами и 40 человек из рабочих ДЭУ
В этом году количество улиц, обслуживаемых муниципальным предприятием "Тазалык" увеличилось. В этой связи на зимний период 2017-2018 годов закуплено инертных материалов в количестве 11 тыс тонн песка и 850 тонн соли. В данное время осуществляется завоз на базу предприятия.

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