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В июле "Северэлектро" собрано 400,4 млн. сом

Источник:
http://kabar.kg/news/v-iiule-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442352-ru.html

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11 августа 2017, 14:37       Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17 /Кабар/. В июле в распредсети "Северэлектро" поступило 316,3 млн. кВт.ч электроэнергии, что на 18,3 млн. кВт.ч больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщили в пресс-службе компании.
За истекший месяц товарная продукция распредкомпании "Северэлектро" составила 381,6 млн. сомов, при этом было собрано 400,4 млн. сом (104,9%).
В июле сбор платежей по населению выполнен на 111,4 % , бюджетным организациям – на 107,7 %; промышленным объектам – на 101 %; прочим потребителям – на 99,2 %;
по сельскохозяйственным объектам - на 116,1% от суммы выставленных счетов.
В разрезе регионов, обслуживаемых распредкомпанией, сбор платежей выглядит следующим образом: сбор платежей в столице составил 105,2 %; в Чуйской области –103,5 %; Таласской области –115,9 %.
По результатам июля месяца общие потери электроэнергии составили 11,7 %.

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