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ГКС опубликовала сводные сведения о доходах и расходах дипломатов КР за 2016 года

Источник:
http://kabar.kg/news/opublikov...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442351-ru.html

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Информация о доходах министра внутренних дел засекречена

11 августа 2017, 14:40       Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17 /Кабар/. Государственная кадровая служба обнародовала декларации чрезвычайных и полномочных послов и консулов за 2016 год.
С тем, чем владеют и сколько заработали в прошлом году дипломаты, можно будет ознакомиться непосредственно на сайте Госкадровой службы в разделе "Сводные сведения о доходах и расходах" (в подразделе "Министерство иностранных дел Кыргызской Республики").
Госкадровая служба не даёт комментариев и не допускает субъективной (авторской) интерпретации данных, сообщают в ведомстве.
Также Государственная кадровая служба отмечает, что согласно Закону "О декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц, замещающих или занимающих государственные и муниципальные должности" от 2 августа 2017 года № 164 с 1 октября 2017 года, полномочия в сфере декларирования доходов и расходов государственных и муниципальных служащих передаются в государственный налоговый орган.

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