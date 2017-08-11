ГКС опубликовала сводные сведения о доходах и расходах дипломатов КР за 2016 года

11 августа 2017, 14:40 Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17 /Кабар/. Государственная кадровая служба обнародовала декларации чрезвычайных и полномочных послов и консулов за 2016 год.

С тем, чем владеют и сколько заработали в прошлом году дипломаты, можно будет ознакомиться непосредственно на сайте Госкадровой службы в разделе "Сводные сведения о доходах и расходах" (в подразделе "Министерство иностранных дел Кыргызской Республики").

Госкадровая служба не даёт комментариев и не допускает субъективной (авторской) интерпретации данных, сообщают в ведомстве.

Также Государственная кадровая служба отмечает, что согласно Закону "О декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц, замещающих или занимающих государственные и муниципальные должности" от 2 августа 2017 года № 164 с 1 октября 2017 года, полномочия в сфере декларирования доходов и расходов государственных и муниципальных служащих передаются в государственный налоговый орган.