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В Иране арестовали молодых людей за продвижение латиноамериканских танцев

Источник:
http://kabar.kg/news/v-irane-a...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442349-ru.html

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11 августа 2017, 14:56       Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17. /Кабар/. Власти Ирана арестовали молодых людей за "продвижение" латиноамериканской зумбы и других "западных" танцев, сообщают СМИ.
В сообщении от 10 августа говорится, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал четырех юношей и двух девушек в городе Шархуд провинции Семнан, расположенной на северо-востоке страны, пишет радио "Свобода".
Глава местного подразделения КСИР Хамид Дамгани сказал, что шесть задержанных являются "членами сети, которая обучает западным танцам и снимает видео об этом". Сообщается, что задержанные размещали в социальных сетях видеоролики с танцами зумба и приветствовали в своих постах девушек, снимающих публично мусульманские платки.
Аресты и рейды такого рода распространены в консервативном Иране. 9 августа государственные СМИ сообщили о задержании 64 "полуголых" юношей и девушек во время вечеринки у бассейна в пригороде Исфахана, которые, по утверждениям властей, танцевали и употребляли алкоголь.

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