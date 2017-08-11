Итальянский пожарный разжигал огонь в лесах ради адреналина

11 августа 2017, 14:24 Комментарии

Итальянские карабинеры задержали в Ломбардии пожарного-добровольца, признавшегося в разжигании пожаров в лесах, сообщает Интерфакс со ссылкой на газету La Repubblica.

Расследование началось, когда стражи порядка заметили, что в районе близ города Павия (область Ломбардия) подозрительно часто стали возникать пожары.

В итоге карабинеры засняли на камеры, как 28-летний мужчина разжигает огонь, а затем задержали нарушителя, который оказался пожарным.

На допросе этот человек заявил, что разжигал огонь, а потом - приезжал с коллегами тушить его, так как "хотел получить адреналин". По его словам, однажды он посмотрел американский сериал, в котором показывалось, как пожарные в США героически борются с огнем. Между тем в районе на севере Италии, в котором работала его пожарная команда, огонь в лесах разгорается крайне редко. В итоге мужчина решил самостоятельно совершать поджоги, чтобы потом действовать подобно героям столь понравившегося ему сериала.

Ранее в августе сообщалось, что на Сицилии под суд попали 15 пожарных добровольцев, которые тоже сами разжигали огонь, а потом ехали его тушить. Однако в отличие от коллеги из Ломбардии, сицилийцы делали это не ради острых ощущений, а чтобы заработать денег: за каждый экстренный вызов им доплачивали по 10 евро.