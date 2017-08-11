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Минтранс предлагает поднять статус авиационного колледжа им. И. Абдраимова

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364672_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442346-ru.html

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11 августа 2017, 14:42       Комментарии

Кыргызский авиационный колледж им. И. Абдраимова может получить статус высшего учебного заведения. С такой идеей выступает Министерство транспорта и дорог.
Ведомство опубликовало для общественного обсуждения проект постановления. Там пояснили, что изменение статуса учреждения позволит усовершенствовать кадровую систему в отечественной авиации.
Так, предлагается с 1 января 2018 года преобразовать статус заведения и именовать его в Кыргызский авиационный институт им. И. Абдраимова. Правопреемником будет сам институт, финансирование также будет осуществляться за счет бюджета.

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