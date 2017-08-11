Аксакал, благословите! — шесть "нельзя", когда дают бата

11 августа 2017, 14:21 Комментарии

"От дождя земля зеленеет, от благословения (бата, добрые пожелания) народ множится", говорят кыргызы. В народе благословению придают особо важное значение и верят в его силу и благодать. Кыргызы всегда просили благословения у аксакалов, говоря: "Кто получит благословение, у того исполнятся все желания".

Эта традиция и сейчас не теряет актуальности. Но ее значение немного изменилось и, по словам этнографов, постепенно стало уменьшаться. В связи с этим агентство Sputnik Кыргызстан с помощью этнографа Октября Капалбаева перечисляет, чего нельзя делать при благословении.

Без угощения бата не получают. Кыргызы сначала накрывают дасторкон, режут скот и кормят людей, а благословение получают в конце застолья.

Бата не просят без причины. В основном тои и поминки проводят для того, чтобы получить благословение людей. На свадьбах говорят: "Чтобы вы состарились вместе". Невесте желают счастья в семье. Также, когда выезжаешь в дальний путь или случается беда, проводили түлөө (обряд жертвоприношения) для получения благословения. Без причины на бата никогда не приглашают.

Благословение не дает простой человек. Это делает старший по возрасту, много переживший, мудрый аксакал. Он просит у Всевышнего всего хорошего, благополучия и здоровья для всех и для того, кто проводит түлөө. Кроме того, дающий благословение должен придавать значимость своим словам, говорить стоя и с благожелательным видом.

Молодые благословение не дают. У кыргызов молодые люди никогда это не делали. Сейчас же на тоях иногда бата дают молодые тамада. Это называют "шаблоном". Молодые люди просят благословения, но дают его только старшие.

Не дают благословение, не раскрыв ладони в молитве. Когда произносится бата, все присутствующие должны раскрыть ладони. Говорится, что чем больше таких людей, тем действеннее будет бата.

Народ не расходится, пока не прозвучит благословение. Той ли это или түлөө, люди расходятся по домам только после бата. Также считается постыдным уходить из-за дасторкона раньше, чем дадут благословение, если той или түлөө проводят в доме.

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