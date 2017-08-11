Иностранец хотел создать в КР канал отправки людей на Ближний Восток

11 августа 2017, 14:25 Комментарии

БИШКЕК, 11 авг - Sputnik. В Кыргызстане задержан гражданин одной из стран СНГ по подозрению в планировании создания устойчивого канала переправки граждан республик Центральной Азии на Ближний Восток, сообщила пресс-служба ГКНБ.

Мужчина был ранее объявлен в официальный розыск за ряд преступлений в своей стране. По версии следствия, он является членом международной террористической группировки.

"Задержанный планировал остаться в Кыргызстане, чтобы создать устойчивый канал переправки граждан республик Центральной Азии в страны Ближнего Востока", - сообщили в госкомитете.

Подозреваемого передали представителям силовых структур партнеров для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности.

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