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Уволился завотделом этнической политики аппарата президента Кыргызстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/uvolil...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442342-ru.html

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11 августа 2017, 14:37       Комментарии

Алмаз Кулматов освобожден от должности заведующего отделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента КР.
По данным пресс-службы главы государства, Алмазбек Атамбаев подписал соответствующий указ.
"Алмаз Кулматов освобожден от должности согласно поданному заявлению", – говорится в сообщении.
Кулматов Алмаз родился в с. Кочкор Кочкорского района Нарынской области. Кыргыз.
До 2003 г. — замакима Кочкорского района.
С 5 декабря 2003 — 21 июля 2004 — глава государственной администрации — аким Кочкорского района Нарынской области Кыргызской Республики.
С 21 июля 2004 г. — и. о. акима Ак-Талинского района Нарынской области Кыргызской Республики.
С 18 сентября 2008 г. — врио мэра Нарына Нарынской области Кыргызской Республики.
С 7 февраля 2014 г. — 14 марта 2015 г. — заместитель председателя Национальной комиссии по государственному языку при президенте Кыргызской Республики.
С 14 марта 2017 — завотделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента КР.

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