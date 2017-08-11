Уволился завотделом этнической политики аппарата президента Кыргызстана

11 августа 2017, 14:37 Комментарии

Алмаз Кулматов освобожден от должности заведующего отделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента КР.

По данным пресс-службы главы государства, Алмазбек Атамбаев подписал соответствующий указ.

"Алмаз Кулматов освобожден от должности согласно поданному заявлению", – говорится в сообщении.

Кулматов Алмаз родился в с. Кочкор Кочкорского района Нарынской области. Кыргыз.

До 2003 г. — замакима Кочкорского района.

С 5 декабря 2003 — 21 июля 2004 — глава государственной администрации — аким Кочкорского района Нарынской области Кыргызской Республики.

С 21 июля 2004 г. — и. о. акима Ак-Талинского района Нарынской области Кыргызской Республики.

С 18 сентября 2008 г. — врио мэра Нарына Нарынской области Кыргызской Республики.

С 7 февраля 2014 г. — 14 марта 2015 г. — заместитель председателя Национальной комиссии по государственному языку при президенте Кыргызской Республики.

С 14 марта 2017 — завотделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента КР.