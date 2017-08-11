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МВД предлагает не проводить регистрацию транспорта, собственники которого не оплатили штрафы за нарушение ПДДМВД предлагает не проводить регистрацию транспорта, собственники которого не оплатили штрафы за нарушение ПДДГлава МИД доложил президенту КР о внешней политике страныГлава МИД доложил президенту КР о внешней политике страны

ООН впервые связала проблему голода с конфликтами в ряде стран

Источник:
http://kabar.kg/news/oon-vperv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442341-ru.html

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11 августа 2017, 13:34       Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17. /Кабар/. Совет Безопасности ООН впервые провел связь между внутренними конфликтами и угрозой голода в Йемене, Южном Судане, Сомали и на северо-востоке Нигерии.
В обнародованном в среду заявлении председатель Совета осуждает некоторые неназванные партии, блокирующие поставку экстренной продовольственной помощи 20 миллионам нуждающихся жителей этих стран.
В документе говорится, что конфликты и насилие имеют разрушительные гуманитарные последствия и являются, таким образом, одними из главных причин голода в четырех указанных странах, пишет радио "Свобода".
По данным ООН, пока в организацию поступили только 2 с половиной миллиарда долларов из почти пяти требующихся.

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