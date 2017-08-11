Китай может войти в проекты по золотодобыче в Кыргызстане и России

11 августа 2017, 13:45 Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17. /Кабар/. Крупнейший золотодобытчик Китая — государственная China National Gold Group (China Gold) — интересуется проектами "Русской платины" Мусы Бажаева в России и Кыргызстане, рассказал kommersant.ru источник, знакомый с ситуацией. В "Русской платине" это подтвердили, уточнив, что о конкретике говорить преждевременно. Связаться с China Gold вчера не удалось.

Речь идет о крупных полиметаллических месторождениях Черногорское и Норильск-1 на Таймыре и золоторудном Джеруй (Кыргызстан). Запасы Черногорского, пригодные для открытой добычи,— 20,5 млн унций платины, палладия, родия и золота в восточной части (возможна подземная добыча в западной части с ресурсами 10,4 млн унций) и более чем 800 тыс тонн меди, никеля, кобальта. Запасы южной части Норильска-1 оцениваются более чем в 90 млн унций платиноидов и золота и более 3,3 млн тонн меди, никеля и кобальта. Запасы Джеруя — более 2,9 млн унций золота (5,8 г на тонну), 40% у совладельца казахской ERG Алиджана Ибрагимова.

"Китайцы активно инвестируют в добычу по всему миру, а на рынке платиноидов РФ и Южная Африка — основные игроки",— объясняют в "Русской платине". КНР — крупнейший импортер цветных металлов и платиноидов. По данным Metal Focus и World Gold Council, у Китая первое место по выпуску золота в 2016 году (14% от мировых объемов, 14,56 млн унций) и по потреблению, которое вдвое превышает производство в КНР,— 30,8 млн унций. Лидирует Китай и по потреблению никеля (около 1 млн тонн, импорт — около 550 тыс. тонн), платиноидов (3,8 млн унций) и меди (выпуск — около 11 млн тонн при добыче на уровне 2 млн тонн; данные "Норникеля" и ICSG).

В декабре 2016 года "Русская платина" и ВТБ договорились о развитии норильских проектов и привлечении партнеров (доля банка может составить 20%). Инвестиции оценивались в $4 млрд, потенциальным партнером называли и китайскую Fosun (в мае 2017 года договорилась о выкупе 15% акций крупнейшего золотодобытчика РФ "Полюса"). Два источника kommersant.ru говорят, что Fosun рассматривала проекты "Русской платины", но "в последнее время переговоров не велось".

Активнее идет работа по Джерую, отмечают в "Русской платине": до конца августа техпроект разработки должен быть защищен в правительстве Кыргызстана, ГОК планируется запустить в конце 2018 года, фабрику — в 2019 году. При открытых работах (до 2031 года) выпуск составит до 150 тыс. унций в год. Инвестиции в Джеруй — около $600 млн. В апреле сообщалось, что ЕАБР может выделить кредит на $200 млн на проект, но в "Русской платине" уточняют, что рассматривают и кредит ВТБ. Норильским проектам ищут конфигурацию: переработку всей руды на Черногорской ГРК или руды с Норильска-1 на мощностях "Норникеля", говорят источники kommersant.ru.

China Gold давно смотрит на рынок РФ. В 2015 году она подписала с "Полюсом" соглашение по золотым проектам. Глава "Полюса" Павел Грачев уточнял позже: речь шла прежде всего о разработке Наталкинского месторождения на Колыме, запасы которого при корректировке снизили вдвое, до 16 млн унций. Но уже в 2016 году он заявил "Ведомостям", что, когда China Gold объявила о своих ожиданиях, переговоры по проекту закончились, отметив, что China Gold — "стратегический игрок, которому нужен контроль в капитале и в управлении". А осенью стало известно, что China Gold может получить до 70% в Ключевском золоторудном месторождении в Забайкалье (2,64 млн унций, инвестиции до $500 млн).

Среди китайских инвесторов в майнинг в РФ — также консорциум Highland Fund, купивший 13,3% медного Быстринского ГОКа у "Норникеля" за $100 млн. В Кыргызстане работает Zijin Mining Group, а Highland Gold (крупнейший акционер — Роман Абрамович) в 2016 году позвала инвесторов КНР в Ункурташ. В Highland Gold вчера сказали kommersant.ru, что с китайскими компаниями ведутся предварительные переговоры.

Директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский считает, что Джеруй для China Gold — привлекательный актив, но эксперт обращает внимание на страновые риски. Для партнерства по норильским активам нужны договоренности с "Норникелем", владеющим инфраструктурой в регионе, говорит он, и одобрение правительства РФ.

Глава Союза золотопромышленников РФ Сергей Кашуба добавляет: по его информации, China Gold в Киргизии вошла и в разработку Куру-Тегерека (3 млн унций золота и 370 тыс. тонн меди).