МВД предлагает не проводить регистрацию транспорта, собственники которого не оплатили штрафы за нарушение ПДД

11 августа 2017, 13:43 Комментарии

Министерство внутренних дел предлагает упорядочить регистрацию транспортных средств.

Как сообщается в проекте постановления правительства, транспорт, установки и оборудование, подлежащие регистрационным действиям в уполномоченном органе, независимо от места их прежней регистрации, подлежат проверке по базе угнанных и похищенных транспортных средств, установок и оборудования, а также на наличие неоплаченных административных штрафов за нарушения правил дорожного движения, зафиксированных с использованием работающих в автоматическом режиме сертифицированных камер фото- и видеофиксации нарушений уполномоченного государственного органа в сфере внутренних дел.

Не подлежат регистрационным действиям автотранспортные средства, за собственниками которых имеются неоплаченные административные штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные системами фото- и видеофиксации.

Не производится снятие с учета транспортных средств, установок оборудования, если в отношении их судами, следственными, таможенными органами, органами финансовой полиции, социальной защиты населения банковскими организациями и иными уполномоченными органами введены запреты или ограничения по изменению права собственности, в том числе при наличии неоплаченных административных штрафов за нарушения ПДД.