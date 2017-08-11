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МВД предлагает не проводить регистрацию транспорта, собственники которого не оплатили штрафы за нарушение ПДД

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442339-ru.html

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11 августа 2017, 13:43       Комментарии

Министерство внутренних дел предлагает упорядочить регистрацию транспортных средств.
Как сообщается в проекте постановления правительства, транспорт, установки и оборудование, подлежащие регистрационным действиям в уполномоченном органе, независимо от места их прежней регистрации, подлежат проверке по базе угнанных и похищенных транспортных средств, установок и оборудования, а также на наличие неоплаченных административных штрафов за нарушения правил дорожного движения, зафиксированных с использованием работающих в автоматическом режиме сертифицированных камер фото- и видеофиксации нарушений уполномоченного государственного органа в сфере внутренних дел.
Не подлежат регистрационным действиям автотранспортные средства, за собственниками которых имеются неоплаченные административные штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные системами фото- и видеофиксации.
Не производится снятие с учета транспортных средств, установок оборудования, если в отношении их судами, следственными, таможенными органами, органами финансовой полиции, социальной защиты населения банковскими организациями и иными уполномоченными органами введены запреты или ограничения по изменению права собственности, в том числе при наличии неоплаченных административных штрафов за нарушения ПДД.

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