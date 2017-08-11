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Чекисты задержали члена МТО, который отправлял граждан КР в Сирию и Ирак

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364665_ch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442338-ru.html

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11 августа 2017, 13:25       Комментарии

Задержан член международной террористической организации, который отправлял граждан КР в Сирию и Ирак. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.
В ходе продолжающихся контртеррористических мероприятий по выявлению и пресечению каналов переправки иностранных граждан из зон вооруженных конфликтов, а также попыток последующей легализации на территории Кыргызстана задержан гражданин одной из стран СНГ Ф.У.А. Он был объявлен в официальный розыск за ряд совершенных преступлений в стране происхождения.
Задержанный член МТО планировал остаться в КР с целью создания устойчивого канала переправки граждан стран Центральной Азии в страны Ближнего Востока. Ф.У.А в установленном порядке передан представителям компетентных органов партнеров для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности.

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