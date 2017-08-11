China Gold хочет разрабатывать Джеруй — СМИ

11 августа 2017, 13:45 Комментарии

БИШКЕК, 11 авг - Sputnik. Крупнейший золотодобытчик Китая, государственная China National Gold Group (China Gold), интересуется проектами "Русской платины" Мусы Бажаева в России и Кыргызстане, пишет издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В "Русской платине" это подтвердили, уточнив, что конкретно говорить преждевременно. Связаться с China Gold "Ъ" не удалось.

Речь идет о крупных полиметаллических месторождениях Черногорское и Норильск-1 на Таймыре и золоторудном Джеруе (Кыргызстан). Запасы последнего составляют более 2,9 миллиона унций золота (5,8 грамма на тонну), 40 процентов принадлежат совладельцу казахской ERG Алиджану Ибрагимову.

"Китайцы активно инвестируют в добычу по всему миру, а на рынке платиноидов РФ и Южная Африка - основные игроки", - цитирует "Ъ" "Русскую платину".

Активнее идет работа по Джерую, отмечают в "Русской платине": до конца августа техпроект разработки должен быть защищен в правительстве Кыргызстана, ГОК планируется запустить в конце 2018 года, фабрику - в 2019-м. При открытых работах (до 2031 года) выпуск составит до 150 тысяч унций в год. Инвестиции в Джеруй - около 600 миллионов долларов. В апреле сообщалось, что ЕАБР может выделить кредит на 200 миллионов долларов на проект, но в "Русской платине" уточняют, что рассматривают и кредит ВТБ. Норильским проектам ищут конфигурацию: переработку всей руды на Черногорской ГРК или руды с Норильска-1 на мощностях "Норникеля", говорят источники "Ъ".

China Gold давно смотрит на рынок РФ. В 2015 году она подписала с "Полюсом" соглашение по золотым проектам. Глава "Полюса" Павел Грачев уточнял позже: речь шла прежде всего о разработке Наталкинского месторождения на Колыме, запасы которого при корректировке снизили вдвое - до 16 миллионов унций. Но уже в 2016 году он заявил "Ведомостям", что, когда China Gold объявила о своих ожиданиях, переговоры по проекту закончились, отметив, что China Gold - "стратегический игрок, которому нужен контроль в капитале и управлении". А осенью стало известно, что China Gold может получить до 70 процентов в Ключевском золоторудном месторождении в Забайкалье (2,64 миллиона унций, инвестиции до 500 миллионов долларов). Среди китайских инвесторов в майнинг в РФ - также консорциум Highland Fund, купивший 13,3 процента медного Быстринского ГОКа у "Норникеля" за 100 миллионов долларов. В КР работает Zijin Mining Group, а Highland Gold (крупнейший акционер - Роман Абрамович) в 2016 году позвала инвесторов КНР в Ункурташ. В Highland Gold вчера сказали "Ъ", что с китайскими компаниями ведутся предварительные переговоры.

Директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский считает, что Джеруй для China Gold - привлекательный актив, но эксперт обращает внимание на страновые риски. Для партнерства по норильским активам нужны договоренности с "Норникелем", владеющим инфраструктурой в регионе, говорит он, и одобрение правительства РФ. Глава Союза золотопромышленников РФ Сергей Кашуба добавляет: по его информации, China Gold в Кыргызстане вошла и в разработку Куру-Тегерека (3 миллиона унций золота и 370 тысяч тонн меди).

Как рассказал Sputnik Кыргызстан заместитель председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Улан Рыскулов, ему неизвестно о таких переговорах.

В мае 2015 года ОАО "Восток-геолдобыча" (входит в "Русскую платину") выиграло аукцион на разработку Джеруя. Стартовый платеж составил 100 миллионов долларов. Компания создала ОсОО "Альянс Алтын", которое получило лицензию на разработку месторождения Джеруй до 28 августа 2035 года и лицензию на ГРР Джеруйской площади до 28 августа 2020-го.

Месторождение Джеруй - одно из самых крупных в Кыргызстане. В настоящее время учтены запасы по категориям: балансовые С1 - 75,141 тонны, С2 - 5,774 тонны, забалансовые - 16,161 тонны золота.

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