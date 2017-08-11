Абдылдаев рассказал президенту Атамбаеву о новой системе электронных виз

11 августа 2017, 13:02 Комментарии

Алмазбек Атамбаев 11 августа, принял министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства проинформирован о проводимой работе по развитию ключевых направлений внешней политики страны.

"Абдылдаев доложил об итогах состоявшихся переговоров с главами внешнеполитических ведомств ряда стран и ЕС, на которых обсуждены актуальные вопросы сотрудничества и ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Он рассказал о подготовке к запуску системы выдачи электронных виз, которая позволит гражданам иностранных государств в течение трех дней с момента обращения получать туристические и деловые визы Кыргызстана онлайн, без обращения в посольства и консульства страны за рубежом. Система будет запущена с 1 сентября", – говорится в сообщении.

Алмазбек Атамбаев дал МИДу ряд поручений, касающихся проведения эффективной внешней политики, основанной на национальных интересах государства.