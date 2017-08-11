Дональд Трамп: "У Северной Кореи могут быть большие неприятности"

11 августа 2017, 13:25 Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17. /Кабар/. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в четверг, 10 августа, что в отношениях с Северной Кореей он всегда будет привержен идее переговоров, пишет радио "Свобода". По его словам, однако, Пхеньяну пришлось бы сильно понервничать, если бы там решили причинить ущерб Соединённым Штатам. Трамп предупредил, что если Северная Корея продолжит нынешнюю линию поведения, то у неё будут неприятности, которые, как выразился президент США, "мало с кем прежде случались".

8 августа, после публикации в Washington Post о способности КНДР снарядить свои ракеты ядерными боеголовками, американский президент заявил, что ответом Вашингтона на действия Пхеньяна станут "огонь и ярость". Газета ссылалась на источники в разведке США, согласно которым КНДР сумела произвести небольшие ядерные боеголовки, подходящие для оснащения северокорейских ракет.

Пхеньян, в ответ на заявление Трампа, объявил о наличии "детального плана" запуска ракет в район, прилегащий к тихоокеанскому острову Гуам, которым владеют Соединённые Штаты. В КНДР заявили, что такие запуски стали бы "предупреждением" для Вашингтона.