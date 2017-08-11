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Абдылдаев рассказал президенту Атамбаеву о новой системе электронных визАбдылдаев рассказал президенту Атамбаеву о новой системе электронных визВыборы-2017: Кто может выбыть из списка претендентов на пост президента?Выборы-2017: Кто может выбыть из списка претендентов на пост президента?

А.Атамбаев принял главу МИД Э.Абдылдаева

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442332-ru.html

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11 августа 2017, 13:01       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 11 августа принял министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева.
Как сообщает пресс-служба главы государства, министр рассказал о проводимой работе по развитию ключевых направлений внешней политики страны. В частности он доложил об итогах состоявшихся переговоров с главами внешнеполитических ведомств ряда стран и Европейского союза, на которых были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества и ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
Э.Абдылдаев также рассказал о подготовке к запуску системы выдачи электронных виз, которая позволит гражданам иностранных государств в течение 3 дней с момента обращения получать туристические и деловые визы КР в онлайн режиме без необходимости обращения в посольства и консульства страны за рубежом. Система будет запущена с 1 сентября 2017 года.
А.Атамбаев дал МИД поручения, касающиеся проведения эффективной внешней политики, основанной на национальных интересах государства.

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