А.Атамбаев принял главу МИД Э.Абдылдаева

11 августа 2017, 13:01 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 11 августа принял министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева.

Как сообщает пресс-служба главы государства, министр рассказал о проводимой работе по развитию ключевых направлений внешней политики страны. В частности он доложил об итогах состоявшихся переговоров с главами внешнеполитических ведомств ряда стран и Европейского союза, на которых были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества и ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Э.Абдылдаев также рассказал о подготовке к запуску системы выдачи электронных виз, которая позволит гражданам иностранных государств в течение 3 дней с момента обращения получать туристические и деловые визы КР в онлайн режиме без необходимости обращения в посольства и консульства страны за рубежом. Система будет запущена с 1 сентября 2017 года.

А.Атамбаев дал МИД поручения, касающиеся проведения эффективной внешней политики, основанной на национальных интересах государства.