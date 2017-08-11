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Тело нашли на пляже — турист из Швейцарии скончался на Иссык-Куле

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442331-ru.html

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11 августа 2017, 13:07       Комментарии

БИШКЕК, 11 авг - Sputnik. На пляже села Тамчи Иссык-Кульской области скончался гражданин Швейцарии, сообщили в РОВД Иссык-Кульского района.
По данным милиции, иностранец скончался в пятницу примерно в 9.00. Информация о произошедшем поступила в дежурную часть РОВД Иссык-Кульского района от местных жителей, которые сообщили об обнаружении на пляже тела мужчины европейской внешности.
Скончавшимся оказался 74-летний Мюнхен Карл Юсеф, приехавший отдыхать на Иссык-Куль с супругой.
Сообщается, что у погибшего было повышенное давление и он принимал лекарства. Проводится судебно-медицинская экспертиза.
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