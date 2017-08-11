Тело нашли на пляже — турист из Швейцарии скончался на Иссык-Куле

11 августа 2017, 13:07 Комментарии

БИШКЕК, 11 авг - Sputnik. На пляже села Тамчи Иссык-Кульской области скончался гражданин Швейцарии, сообщили в РОВД Иссык-Кульского района.

По данным милиции, иностранец скончался в пятницу примерно в 9.00. Информация о произошедшем поступила в дежурную часть РОВД Иссык-Кульского района от местных жителей, которые сообщили об обнаружении на пляже тела мужчины европейской внешности.

Скончавшимся оказался 74-летний Мюнхен Карл Юсеф, приехавший отдыхать на Иссык-Куль с супругой.

Сообщается, что у погибшего было повышенное давление и он принимал лекарства. Проводится судебно-медицинская экспертиза.

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