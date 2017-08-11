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Журналистка из Бишкека решила попытать счастья на "Новой фабрике звезд"

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442330-ru.html

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11 августа 2017, 13:14       Комментарии

БИШКЕК, 11 авг - Sputnik. Бишкекская журналистка Елена Полякова, которая сейчас работает в Москве, приняла участие в кастинге программы "Новая Фабрика звезд".
Известно, что легендарный телепроект будет показан на телеканале МУЗ-ТВ. В нем примут участие наставники из прошлых "Фабрик" - преподаватель по вокалу Владимир Коробка и продюсер Виктор Дробыш.
По словам Елены Поляковой, о кастинге она узнала из Интернета.
"Толпа людей, которые пришли показать свои силы, была огромной. Нас заводили на сцену по 20 человек, парни и девушки выступали отдельно. Нашей двадцатке досталась песня Елки "Прованс". Она подходит далеко не каждому исполнителю", - рассказывает Полякова.
Как отмечает девушка, иногда продюсеры прощались со всей двадцаткой сразу. Бишкекчанке повезло: она и еще 2 девушки из 20 были отобраны для одиночного прослушивания.
"Я представилась и спела песню Сергея Лазарева "В самое сердце". Виктор Дробыш похвалил мое платье, поблагодарил за выступление и попрощался со мной. К сожалению, при ближайшем рассмотрении они решили, что моих вокальных данных недостаточно", - делится впечатлениями журналистка.
Как отмечает Елена, музыкального образования у нее нет и она просто хотела получить жизненный опыт и заряд эмоций. По ее словам, плакать и расстраиваться не собирается.
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