Журналистка из Бишкека решила попытать счастья на "Новой фабрике звезд"

11 августа 2017, 13:14 Комментарии

БИШКЕК, 11 авг - Sputnik. Бишкекская журналистка Елена Полякова, которая сейчас работает в Москве, приняла участие в кастинге программы "Новая Фабрика звезд".

Известно, что легендарный телепроект будет показан на телеканале МУЗ-ТВ. В нем примут участие наставники из прошлых "Фабрик" - преподаватель по вокалу Владимир Коробка и продюсер Виктор Дробыш.

По словам Елены Поляковой, о кастинге она узнала из Интернета.

"Толпа людей, которые пришли показать свои силы, была огромной. Нас заводили на сцену по 20 человек, парни и девушки выступали отдельно. Нашей двадцатке досталась песня Елки "Прованс". Она подходит далеко не каждому исполнителю", - рассказывает Полякова.

Как отмечает девушка, иногда продюсеры прощались со всей двадцаткой сразу. Бишкекчанке повезло: она и еще 2 девушки из 20 были отобраны для одиночного прослушивания.

"Я представилась и спела песню Сергея Лазарева "В самое сердце". Виктор Дробыш похвалил мое платье, поблагодарил за выступление и попрощался со мной. К сожалению, при ближайшем рассмотрении они решили, что моих вокальных данных недостаточно", - делится впечатлениями журналистка.

Как отмечает Елена, музыкального образования у нее нет и она просто хотела получить жизненный опыт и заряд эмоций. По ее словам, плакать и расстраиваться не собирается.

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