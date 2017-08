Осталось всего три недели — уплатите налог на авто, жилье и землю

11 августа 2017, 13:17 Комментарии

БИШКЕК, 11 авг - Sputnik. Государственная налоговая служба напоминает, что осталось всего три недели на уплату налога на транспорт, жилье и землю.

ГНС призывает владельцев транспортных средств, жилого имущества и земельных наделов воспользоваться имеющимся запасом времени и поспешить с уплатой налога на транспорт, жилье и землю, срок которых истекает 1 и 2 сентября соответственно.

В налоговой службе отмечают, что не стоит выполнять свое налоговое обязательство в последние дни, теряя время в очереди в "единые окна" или кассы. Лучше это сделать заранее, спокойно и без нервотрепки.

ГНС напоминает, что граждане могут выбрать удобный для себя способ уплаты налога. Это можно сделать в кассах любого банковского учреждения, почтовом отделении, а также через платежные терминалы, мобильный и интернет-банкинг.

За несвоевременную уплату налога предусмотрен административный штраф в размере 2 000 сомов. Кроме этого, за каждый день просрочки налогового платежа будет начисляться пеня.

На сайте ГНС размещен калькулятор для расчета налога на движимое и недвижимое имущество, который поможет гражданам, имеющим доступ к Интернету, рассчитать свои обязательства по данным видам налогов.

Более подробную информацию можно получить по телефону 194 или на сайте www.sti.gov.kg.

