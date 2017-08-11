ГКНБ: Задержан иностранец, планировавший переправлять кыргызстанцев в зоны вооруженных конфликтов

11 августа 2017, 12:40 Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17. /Кабар/. Задержан член международной террористической организации (МТО), планировавший организовать канал переправки граждан в зоны вооруженных конфликтов, сообщает пресс-служба Государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.

Органами ГКНБ КР в ходе продолжающихся контртеррористических мероприятий по выявлению и пресечению каналов переправки иностранных граждан из зон вооруженных конфликтов, а также попыток последующей легализации на территории Кыргызстана задержан гражданин одной из стран СНГ "Ф.У.А", который был объявлен в официальный розыск за ряд совершенных преступлений в стране происхождения.

Задержанный член МТО (международной террористической организации) планировал остаться в Кыргызстане с целью создания устойчивого канала переправки граждан стран Центральной Азии в страны Ближнего Востока.

"Ф.У.А" в установленном порядке передан представителям компетентных органов партнеров для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности.