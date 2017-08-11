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ГКНБ: Задержан иностранец, планировавший переправлять кыргызстанцев в зоны вооруженных конфликтов

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/gknb-zade...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442328-ru.html

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11 августа 2017, 12:40       Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17. /Кабар/. Задержан член международной террористической организации (МТО), планировавший организовать канал переправки граждан в зоны вооруженных конфликтов, сообщает пресс-служба Государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.
Органами ГКНБ КР в ходе продолжающихся контртеррористических мероприятий по выявлению и пресечению каналов переправки иностранных граждан из зон вооруженных конфликтов, а также попыток последующей легализации на территории Кыргызстана задержан гражданин одной из стран СНГ "Ф.У.А", который был объявлен в официальный розыск за ряд совершенных преступлений в стране происхождения.
Задержанный член МТО (международной террористической организации) планировал остаться в Кыргызстане с целью создания устойчивого канала переправки граждан стран Центральной Азии в страны Ближнего Востока.
"Ф.У.А" в установленном порядке передан представителям компетентных органов партнеров для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности.

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