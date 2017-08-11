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Айсулуу Тыныбекова выступит на чемпионате мира во Франции

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/aisuluu-t...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442327-ru.html

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11 августа 2017, 12:40       Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17. /Кабар/. Женская сборная команда Кыргызстана примет участие в чемпионате мира по женской борьбе, который пройдет в городе Париже с 19 по 27 августа, сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта.
Кыргызстан на мировом первенстве представят Айсулуу Тыныбекова (до 58 кг), Айпери Медет (до 75 кг), Мээрим Джуманазарова (до 69 кг) и Назира Марсбек кызы (до 55 кг).
По греко-римской борьбе в состав сборной Кыргызстана вошли Каныбек Жолчубеков (до 59 кг), Жанат Кыйлыбаев (до 66 кг), Нургазы Асангулов (до 71 кг), Туголбаев Кайратбек (до 75 кг), Самат Шырдаков (до 80 кг), Азат Бейшебеков (до 85 кг) Узур Жузупбеков (до 98 кг) и Мурат Рамонов (свыше 130 кг).
По вольной борьбе на ковер выйдут Улукбек Жолдошбеков (до 57 кг), Алибек Осмонов (до 61 кг), Эламан Догдурбек уулу (до 70 кг) и Саякбай Усупов (до 74 кг).

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