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Дело Текебаева: Подсудимый дотянул прения до обеда. Судья объявил перерыв

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364662_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442325-ru.html

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11 августа 2017, 12:25       Комментарии

Сегодня, 11 августа, в Первомайском суде города Бишкек проходит очередной судебный процесс по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС КР Дуйшенкула Чотонова.
Текебаев продолжает свое двухчасовое выступление. За это время он рассказал детали событий 13 мая, когда по версии гособвинения он встречался с Маевским и Модиным.
Так, лидер партии "Ата-Мекен" сообщил, что в 8 часов утра 13 мая он прибыл на работу в здание Дома правительства. Затем после проведенного там собрания он направился в отель "Хайятт" для участия в работе круглого стола. Находился он там с 9 часов утра.
По словам подсудимого, это подтверждает даже Леонид Маевский. Тогда российский бизнесмен отметил, что проведение таких мероприятий с такими гостями говорит об уважении приглашенных персон к Текебаеву.
Уже в 13.30 он находился в своей квартире на улице Баетова. После чего в 14.00 в кабинете Отунбаевой проходило совещание временного правительства, на котором обсуждали последние события и ситуацию на юге. В заседании участвовал и Дуйшенкул Чотонов, который в 16.00 выехал в аэропорт, чтобы улететь на юг.
Заседание завершилось в 17.00, а в 17.40 Омурбек Текебаев уже прибыл в отель "Ак-Кеме" на конституционное совещание, где он был до 21.00. Далее он вернулся в Дом правительства. Там до полуночи обсуждалась информация, полученная от Чотонова.
Завершить свое выступление Текебаев не смог, судья объявил перерыв на обед, в 13.00 заседание должно вновь продолжится.

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