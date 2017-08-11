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Военнослужащие-трансгендеры подали на Трампа в суд

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364664_vo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442324-ru.html

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11 августа 2017, 12:41       Комментарии

Пять трансгендеров подали иск против запрета на службу в вооруженных силах США, о котором президент Дональд Трамп сообщил в своем "Твиттере" месяц назад, сообщает Би-би-си.
Военнослужащие армии, авиации и береговой охраны, которые предпочли остаться анонимными, намерены судиться с Трампом и несколькими членами администрации президента.
По словам истцов, тысячи военных признались в том, что они трансгендеры, после того как был снят запрет на их службу в армии, - однако теперь их будущее под вопросом.
По словам Трампа, трансгендеры вносят "неразбериху" в армию.
Тем не менее, каким именно образом будет реализован запрет и как он отразится на действующих военнослужащих, пока не ясно.
Одна из истцов сообщила, что благодаря прошлогодним изменениям, введенным президентом Обамой, она была очень рада открыто рассказать о себе командирам части.
"Я довольна своей работой и горжусь тем, что я делаю, как никогда раньше, - утверждает одна из истцов. - Я замужем и у меня трое детей, и военная служба - это часть моей жизни. Однако сейчас я беспокоюсь за будущее своей семьи".
По оценке стратегического исследовательского центра RAND, медицинское обслуживание трансгендеров в армии обойдется в 8,4 млн долларов
Иск был подан в федеральный суд штата Вашингтон при поддержке организаций Национальный центр по правам лесбиянок (NCRL) и GLBTQ Legal Advocates & Defenders.
Трансгендеры, служащие в вооруженных силах, рискуют потерять работу, средства к существованию, военные и пенсионные льготы, сказал представитель организации NCRL Шэннон Минтер.
По его словам, некоторые военные служат в армии более 20-ти лет, многие из них воевали в Ираке и Афганистане. Подобное отношение президента к войскам лишь ослабит и деморализует армию, отметил Минтер.
Другие правозащитные организации заявили о своем намерении подать судебные иски против Трампа, после того как администрация президента США приведет запрет в исполнение, сообщает New York Times.
По словам Трампа, армия должна освободить себя от медицинских расходов на трансгендеров и сфокусироваться на "решительной и ошеломительной победе"
Трамп добавил, что решение о запрете было принято после консультации с генералами и военными специалистами.
По оценке стратегического исследовательского центра RAND, в составе вооруженных сил США находятся около четырех тысяч трансгендеров. Другие оценивают их число в 10 тысяч.
По подсчетам организации, обслуживание трансгендеров в армии увеличит медицинские расходы на 0,13%, - это около 8,4 млн долларов.
В прошлом году администрация президента Обамы выделила армии год на то, чтобы начинать принимать на военную службу трансгендеров, однако в июне министр обороны США Джэймс Мэттис отложил крайний срок на полгода.

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