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Внимание! В ближайшее время ожидается сильный ветер в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442323-ru.html

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Штормовое предупреждение: В ближайшие 3 часа в Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер

11 августа 2017, 12:24       Комментарии

БИШКЕК, 11 авг - Sputnik. В ближайшие три часа по Бишкеку и Чуйской области ожидается сильный ветер, его скорость может достичь 18-23 метров в секунду, сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на Кыргызгидромет.
Чтобы избежать несчастных случаев и повреждения автомобилей, муниципалитет советует автолюбителям не парковать автомобили рядом с деревьями и объектами облегченного типа.
Ранее Кыргызгидромет сообщил о дождях после продолжительной жары.
В аварийных случаях мэрия Бишкека просит обращаться в сall-центр (службу оперативного реагирования) по номерам 185 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии с описанием проблемы по номеру (0554) 18-21-85.
Столичный муниципалитет просит горожан сообщать об аварийных деревьях через приложение WhatsApp с указанием точного адреса на следующие номера телефонов:
<ul> <li>Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - (0557) 99-79-27;</li> <li>Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - (0554) 95-55-09;</li> <li>Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) - (0558) 33-66-40;</li> <li>Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) - (0555) 44-71-54.</li> </ul> window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

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