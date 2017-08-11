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ГКНБ: Задержан террорист, планировавший организовать переправку граждан в зоны вооруженных конфликтов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/gknb-z...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442321-ru.html

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11 августа 2017, 12:18       Комментарии

Задержан террорист, планировавший организовать канал переправки граждан в зоны вооруженных конфликтов, сообщает пресс-служба Госкомитета национальной безопасности.
По данным ведомства, член международной террористической организации Ф.У. является гражданином одной из стран СНГ.
"Ранее был объявлен в официальный розыск за ряд совершенных преступлений в стране происхождения. Он планировал остаться в Кыргызстане, с целью создания устойчивого канала переправки граждан стран Центральной Азии в страны Ближнего Востока. Ф.У. в установленном порядке передан представителям компетентных органов партнеров, для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности", – говорится в сообщении.

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