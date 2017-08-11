ГКНБ: Задержан террорист, планировавший организовать переправку граждан в зоны вооруженных конфликтов

11 августа 2017, 12:18 Комментарии

Задержан террорист, планировавший организовать канал переправки граждан в зоны вооруженных конфликтов, сообщает пресс-служба Госкомитета национальной безопасности.

По данным ведомства, член международной террористической организации Ф.У. является гражданином одной из стран СНГ.

"Ранее был объявлен в официальный розыск за ряд совершенных преступлений в стране происхождения. Он планировал остаться в Кыргызстане, с целью создания устойчивого канала переправки граждан стран Центральной Азии в страны Ближнего Востока. Ф.У. в установленном порядке передан представителям компетентных органов партнеров, для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности", – говорится в сообщении.