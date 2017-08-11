В "Рух Ордо" появились уникальные скульптуры по произведениям Ч.Айтматова

11 августа 2017, 12:05 Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17 /Роман Гайнанов – Кабар/. В культурном центре "Рух Ордо" появились новые уникальные скульптуры по произведениям Чынгыза Айтматова.

Всего в центре было установлено 10 скульптур по мотивам произведений Ч.Айтматова, 10 лучших скульпторов Кыргызстана словно оживили персонажей из произведений писателей в камне.

Культурный Центр "Рух Ордо" им.Ч.Айтматова - комплекс на северном берегу озера Иссык-Куль в городе Чолпон-Ата. Комплекс назван в честь одного из самых известных в мире кыргызстанцев Чынгыза Торекуловича Айтматова. Представляет собой главную достопримечательность города Чолпон-Ата и в целом всего побережья. Является визитной карточкой Иссык-Куля.