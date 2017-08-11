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Ехать или не ехать: Какая погода будет на выходных на Иссык-Куле?

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/ekhat-ili...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442319-ru.html

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Дожди и прохлада — погода по Кыргызстану на 11 августа

11 августа 2017, 12:26       Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В ближайшие выходные на большей части территории Иссык-Кульской области синоптики КыргызГидроМета прогнозируют дожди и грозы.
Вода у побережья озера Иссык-Куль сегодня утром прогрелась до 22 ⁰С, но из-за резких изменений погоды данный показатель спадет на несколько единиц. Температура воздуха в ближайшие три дня будет днем варьироваться в пределах 22 – 27 ⁰С и 11 – 16 ⁰С – ночью.
Сообщается, что сегодня днем по области ожидаются дожди и грозы, а в высокогорной зоне снег и местами сильные осадки. Ночью синоптики прогнозируют местами дожди и грозы. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 18-23 м/с.
Сообщается, что 12 августа ожидается аналогичная погода. Днем 13 августа осадков не будет, но колебание температуры воздуха неизбежно. Скорость ветра будет достигать 4-9 м/с.

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