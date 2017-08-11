Консульство КНР в КР начнет оформлять учебные визы для студентов из Кыргызстана — МИД

11 августа 2017, 12:24 Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17. /Кабар/. Консульство Китая в Кыргызстане начнет оформлять учебные визы для студентов из КР, сообщает пресс-служба МИД КР.

По ее данным, МИД КР и посольство Китая договорились, что граждане Кыргызстана для сдачи документов на учебную визу могут обратиться в консульский отдел посольства КНР в КР с 14 августа по 15 сентября в установленное приемное время: понедельник, среда и пятница с 15.00 до 16.00 в порядке живой очереди.

"Вниманию студентов, одновременно остается возможность регистрации на электронную очередь с правом подачи документов в назначенный день и время, подробную информацию можете найти здесь http://kg.china-embassy.org/rus/lsqws/xgxz/t1442742.htm", - говорится в сообщении.

Напомним, что после теракта 30 августа 2016 года на территории посольства КНР выдача виз была временно прекращена. В связи, с чем более 300 студентов из Кыргызстана не смогли поехать на учебу в Китай.