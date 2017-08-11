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В "Рух Ордо" появились уникальные скульптуры по произведениям Ч.АйтматоваВ "Рух Ордо" появились уникальные скульптуры по произведениям Ч.АйтматоваКак вести себя при сильном ветре?Как вести себя при сильном ветре?

Прошедший год оказался самым жарким за всю историю наблюдений

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364646_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442316-ru.html

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11 августа 2017, 11:59       Комментарии

Общая температура поверхности Земли в 2016 году достигла рекордно высокого уровня за 137-летнюю историю наблюдений. Об этом, как пишет DW, говорится в отчете Национального управления по исследованию океанов и атмосферы США, опубликованном в четверг, 10 августа. Температура выросла на 0,45-0,56 градуса по сравнению со средним показателем, который фиксировался с 1981 по 2010 год. Экологи связывают это с продолжающимся глобальным потеплением и феноменом Эль-Ниньо.
Кроме того, средняя температура на поверхности мирового океана достигла рекордно высокого уровня, превысив показатель 2015 года на 0,01-0,03 градуса. Уровень мирового океана также поднялся до рекордной отметки. В общей сложности этот показатель вырос на 82 мм с 1993 года, когда его начали фиксировать с помощью спутниковых технологий.
Наряду с этим участились тропические циклоны по сравнению со средним показателем за период с 1981 по 2010 год. Концентрация парниковых газов в атмосфере в минувшем году также достигла максимального уровня.
Ранее в июне президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, которое предполагает общемировые усилия по борьбе с глобальным потеплением.

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