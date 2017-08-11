Доллар США: 69.3800 (-0.0253) 
Евро: 81.3238 (-0.106) 
Золото: 41.12 $/гр (+0.35) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.02) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Видеоролик — Наши дети будут видеть снежного барса только в музеях, если мы не начнем действовать сейчасВидеоролик — Наши дети будут видеть снежного барса только в музеях, если мы не начнем действовать сейчасГКНБ: Задержан террорист, планировавший организовать переправку граждан в зоны вооруженных конфликтовГКНБ: Задержан террорист, планировавший организовать переправку граждан в зоны вооруженных конфликтов

Лошадь кыргызстанца "Бриони" выиграла скачки в Казахстане

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364656_lo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442315-ru.html

Похожие новости

ГКНБ: Задержан иностранец, планировавший переправлять кыргызстанцев в зоны вооруженных конфликтов

Консульство КНР в КР начнет оформлять учебные визы для студентов из Кыргызстана — МИД

В Новосибирскую область не пустили 7 тонн свежемороженой рыбы из Кыргызстана

Кыргызстанцев ждет резкая перемена погоды: грозовые дожди и похолодание

Студенческие визы в Китай — МИД Кыргызстана договорился

11 августа 2017, 12:19       Комментарии

Лошадь по кличке "Бриони" выиграла конные скачки, прошедшие на ипподроме в Алматы (Казахстан).
Как сообщается, в рамках дня состоялись 9 скачек, в которых приняли участие и представители Кыргызстана.
В состязаниях "Приз Фаворит" среди лошадей до двух лет первой к финишу пришла лошадь по кличке "Бриони" с жокеем Мыктыбеком Токтосуновым. Тренером является Мирзат Шугуралиев.
Отметим, жокей Токтосунов является одним из узнаваемых в Кыргызстане, он также является победителем Всемирных игр кочевников. Одной из его последних ярких побед стала победа в скачках, посвященных 9 Мая, на лошади по кличке Венеция.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум