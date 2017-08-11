11 августа 2017, 11:34 Комментарии

ОШ, 11.08.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В Оше спецкомиссия в течение недели проведет анализ деятельности водителей троллейбусов. Об этом сообщил заведующий отделом городского хозяйства, транспорта и коммуникаций Урали Раманов.

По его словам, вчера, 10 августа, работа троллейбусов была приостановлена на 4-5 часов из-за недовольства водителей. В связи с этим будет создана специальная комиссия, в течение недели в задачи которой войдет проведение анализа, расчет хронометража, соответствующая оценка.

"Водители троллейбусов были недовольны тем, что план за каждый рейс был повышен. С начала недели план за каждый рейс вырос до 300 сомов. В связи с этим водители выразили недовольство и в течение 4-5 часов не выходили на маршрут. Однако после 12:00 часов работа троллейбусов была восстановлена", - сообщил Раманов.

В настоящее время троллейбусы в городе Ош работают в обычном режиме.

Отметим, в Оше функционирует 1 троллейбусная линия. В текущем году 24 мая в Ошское городское муниципальное автотранспортное предприятие поступило 24 новых российских троллейбуса. В Оше в целом функционируют около 30 вида данного пассажирского транспорта.