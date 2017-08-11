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200-метровый логотип World of Tanks появился в Краснодарском крае

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/200-metro...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442313-ru.html

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11 августа 2017, 11:28       Комментарии

БИШКЕК, 11.08.17. /Кабар/. Механизатор Юрий Белых воспроизвел логотип любимой игры на пашне, сообщили в пресс-службе компании Wargaming.
На одном из полей в Белоглининском районе Краснодарского края появился логотип World of Tanks размерами 216 на 158 метров. Автор произведения, которое можно увидеть с орбиты — Юрий Белых, механизатор и онлайн-танкист с ником ___Shift___. Логотип игры был воспроизведен им на пашне с помощью надежного трактора Ростсельмаш модели 2375.
"Играю в World of Tanks уже шесть лет, — говорит Юрий Белых. — Недавно узнал, что 12 августа у игры седьмой день рождения, и захотел сделать подарок ее создателям — да и вообще всем танкистам. Подумал: у меня есть трактор, у меня есть поле — нанесу на него огромный логотип!"
Юрий — механизатор в третьем поколении. Он имеет 20-летний стаж на сельскохозяйственной технике и находит много общего между своей работой и любимой игрой. "В World of Tanks все как в жизни. Начинаешь с простых моделей, потом садишься на технику помощнее — и так до самого верха. Только успевай боронить! Работать могу и на маломощных тракторах, и на 500-сильных, — и в игре люблю на разных уровнях покатать".
Любимые классы Юрия в World of Tanks — средние и тяжелые танки, а также ПТ. Он предпочитает советскую технику, и в последнее время его фаворит — Т-54. "Процент побед у меня не ахти — 45%. Но я же играю ради удовольствия — и я его получаю".
"Раньше часто выезжали полным взводом с двумя сыновьями. Теперь катаем с младшим — у старшего режим, он теперь на первом курсе Суворовского училища. Думаю, игра помогла ему поступить. Техникой он всегда интересовался, а через World of Tanks и военной историей проникся. Кстати, это он меня к игре приобщил".
""Танки" — игра особенная, — говорит Юрий. — Потому что подвигает тебя делать что-то особенное. Вот, например, поле размечать и пахать. Надеюсь, мой подарок всем понравится".

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